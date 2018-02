Detaljeret liste opfordrer til drab på danske politikere: »Det her er jo en brugervejledning«

Ukendte gerningsmænd opfordrer på en række sider på internettet til at krydse grænserne til Danmark for at opsøge og dræbe navngivne personer, skriver DR.

Listerne opremser navnene på en række prominente danskere og samtlige medlemmer af Folketinget, og den giver desuden detaljerede beskrivelser af, hvordan man finder frem til dem.

Det første navn på listen er ifølge DR statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Her bliver det i detaljer beskrevet, hvordan man kan finde hans familie, og der bliver linket til videoer optaget nær en af statsministerens boliger.

I et andet tilfælde fremgår det desuden, hvordan man kan se ind i lejligheden til et af målene på listen, hvis man står et særligt sted.

Læs også Vi voksne kan også være bange

Retsordførere, som P1 Dokumentar har talt med, er rystede over listen, som de beskriver som en manual, der lægger op til fysiske angreb.

»Det gør jo virkelig indtryk, når man i dén grad går i detaljer. Det her er jo en brugervejledning, kan man roligt sige,« siger Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen til P1 Dokumentar, og tilføjer:

»Vi oplever jo mange gange, at vi bliver svinet til på den ene eller anden måde, men når man begynder at give dessiner på både video og anden vis om, hvilken etage statsministeren bor på privat, så synes jeg faktisk, at det begynder at løbe koldt ned ad ryggen på mig.«

Læs også DF vil likvidere danske statsborgere i hellig krig: »Vi er ude på et skråplan, jeg næsten ikke har ord for«

Ifølge terrorekspert Magnus Ranstorp, der er leder af terrorforskningen ved det svenske forsvarsakademi, er den detaljerede liste en en klar opfordring til terror mod specifikke mål.

»Og det er meget alvorligt,« siger Magnus Ranstorp til P1 Dokumentar og peger på, at opslaget på hjemmesiden på nogle områder er mere alvorligt end det, »Boghandleren fra Brønshøj,« Said Mansour, blev dømt for.

Han fik i 2015 fire års fængsel og fik frakendt sit danske statsborgerskab for blandt andet at have opfordret til terror.