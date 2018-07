Det skal du gøre for din privatøkonomi i juli

Juli er lig med ferie, og ferie er lig med et stort forbrug. Derfor er der en række tiltag, man kan gøre for at undgå økonomiske tømmermænd efter ferien.

Her guider specialkonsulent hos Penge- og Pensionspanelet Morten Holm Steinvig og Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk til en sund økonomisk sommerferie.

1) Læg et feriebudget

»Det er måske en løftet pegefinger, men det er bare vigtigt at få sat nogle økonomiske rammer for sit feriebudget,« siger Morten Holm Steinvig.

»For når først man er taget afsted, så er det nemt at give los, men det er bare en ærgerlig afslutning på ferien, hvis der venter en økonomisk lussing derhjemme.«

Derfor skal man, inden man tager afsted, aftale med sig selv eller sin familie, hvor meget ferien må koste.

»Man kan eventuelt lave en dagsramme, så kan man løbende holde øje med pengeforbruget,« siger Morten Holm Steinvig.

Man kan også hæve kontanter, som man lægger i kuverter til hver dag, hvis det fungerer for en.

»Her skal man bare lige huske, at nogle lande ikke er så glade for at tage imod kontanter længere, det gælder blandt andet Holland,« tilføjer han.

2) Brug kreditkortet med omtanke

Når man hæver kontanter med sit kreditkort i udlandet, så vil man ofte opleve, at man på skærmen kan vælge mellem lokal eller egen valuta.

»Her skal man altid vælge lokal valuta, så undgår man at betale et omregningsgebyr,« siger Morten Holm Steinvig.

»Det kan måske føles trygt, at man kan se beløbet på terminalen i danske kroner, men det koster bare mere, så lad være med det,« råder han.

Husk også, at det koster et gebyr på 30-50 kroner, hver gang man hæver kontanter i en automat i udlandet. Så hæv så få gange som muligt.

Når du bruger kreditkortet i butikker eller på restauranter, så beskyt pinkoden, så den ikke bliver afluret. Og lad ikke dit kort ude af syne.

»Lad ikke tjeneren tage kortet med ud bagved. For man hæfter selv for en afluret pinkode med en selvrisiko på 1200 kroner på et misbrugt kort,« siger Morten Holm Steinvig.

Han anbefaler samtidig, at man gemmer sine kvitteringer, så man kan tjekke, at alt stemmer overens, når man kommer hjem.

»Og stemmer det ikke, så kan man gøre indsigelse over for sin bank.«

3) Styr på forsikringerne

Det er vigtigt at have styr på forsikringerne inden afrejse. Her skal man være opmærksom på, om man rejser inden for eller uden for EU?

»Inden for EU skal man huske sit blå sygesikringskort, det giver ret til behandling på samme vilkår som borgerne i det land, man rejser i,« siger Morten Holm Steinvig fra Penge- og Pensionspanelet.

Det blå kort kan bruges i alle EU-lande, Norge, Schweiz og Island, dog skal man huske, at det ikke dækker hjemtransport.

Uden for EU dækker det blå kort ikke, så der skal man have en privat rejseforsikring.

Nogle har allerede en rejseforsikring i deres indboforsikring, så tjek lige det først, anbefaler Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk.

»Man skal passe på med at overforsikre sig, og så skal man se på, om ens forsikringer matcher behovet,« anbefaler hun.

For der kan være situationer, hvor du skal købe tillægsdækning, hvis ferien byder på oplevelser som jetski eller paragliding.

»Hvis du eksempelvis skal på en aktiv ferie, kan det kræve nogle særlige ekstra forsikringer,« siger hun.

/ritzau fokus/