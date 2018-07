Det skal du gøre før du kaster dig ud i investering

Føler du dig snydt, når banken kvitterer med minimale indlånsrenter for at have opsparingen stående hos dem?

Så kan investering være en måde at få pengene til at blive til flere.

Man skal dog ikke bare kaste sig hovedkuls ud i aktieinvestering. I hvert fald ikke før man har gjort sig tre vigtige overvejelser, fortæller Morten Bruun Pedersen.

- Det første, man skal gøre, er at overveje, om man har noget dyr gæld - forbrugsgæld for eksempel. Så skal man se på, om det så kunne være en god idé at få bragt den gæld ned, inden man begynder at investere, siger Morten Bruun Pedersen og uddyber:

- For hvis renten der er syv-otte-ti procent, så er det trods alt også et godt afkast, man kan få der ved at spare nogle omkostninger.

Det næste man skal se på, er at sikre sig, at man har en buffer stående i likvide midler. Det vil sige, at man ikke bare skal tømme opsparingskontoen og binde pengene i aktier.

- Min anbefaling er, at have hvad der svarer til to-tre månedslønninger stående, og så kan man begynde at overveje at investere derfra, siger Morten Bruun Pedersen.

- For hvis man kommer ud for nogle uforudsete udgifter, så er det dumt, hvis man skal ud at låne penge for at klare den. Hvis nu vaskemaskinen og bilen bryder sammen samtidig, tilføjer han.

Selv om man kan synes, at man har adgang til pengene, selv om de står i aktier, så bør man ikke hæve pengene i tide og utide, råder Morten Bruun Pedersen.

Man risikerer nemlig, at man har brug for pengene, når markedet er nede. I den periode er ens penge så at sige mindre værd, og det er derfor en dårlig idé at indkassere pengene for sine aktier.

Derfor bør man have en buffer stående, så man kun trækker penge ud, når markedet er oppe, og man får mere ud af sine penge.

Den sidste vigtige overvejelse er ifølge Morten Bruun Pedersen, om man kan tåle at miste det - eller i hvert fald dele af det - man investerer. For selv om markedet historisk altid er gået opad på den lange bane, så er der ingen garantier i aktieinvestering.

- Hvis man skal ud at have et større afkast, end det man får på bankbogen, så er du også nødt til at løbe en større risiko, siger Morten Bruun Pedersen.

Den største risiko er dog, at man står og skal bruge pengene, når aktiemarkedet er nede.

- Der kan man være uheldig at blive fanget på det forkerte ben. Det kan sagtens blive indhentet, men hvis du står og skal bruge pengene lige nu, kan det blive problematisk. Så kan det blive dyrt, siger han og tilføjer:

- Derfor er det rart at have luft i økonomien. Så kan du lade din investering være.

Fakta: Tre tip til at komme i gang

- Sæt dig ind i det grundlæggende, inden du kaster dig ud i investering. Du kan blive klogere ved at læse med hos eksempelvis Morningstar, Forbrugerrådet Tænks investeringsguide eller hos Dansk Aktionærforening.

- Læg en fast strategi, og hold dig til den. Så undgår du at blive grebet af stemningen eller udviklingen fra dag til dag og måske påtage dig en større risiko, end du havde tænkt.

- En god start kan være passiv investering. Det kan være investering i indeks - eksempelvis det danske C25-indeks - hvor ens investering følger udviklingen i alle de største virksomheder. Det kan også være en investering i en investeringsforening, hvor man køber sig til en del af deres store portefølje, men ikke selv ejer enkeltaktier.

Kilder: Morten Bruun Pedersen, Leonhardt Pihl.

/ritzau fokus/