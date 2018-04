Det siger de om statsligt forlig

Parterne på det statslige arbejdsmarked er efter lange forhandlinger som de sidste lørdag aften blevet enige om en ny treårig overenskomstaftale.

Her er reaktionerne på aftenens aftale:

* Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

- Jeg glæder mig meget over, at det endelig er lykkedes at indgå aftaler for alle lønmodtagere på det offentlige arbejdsmarked. Aftaler med markante resultater til lønmodtagerne, men indenfor en ansvarlig økonomisk ramme.

- Ligesom mange andre danskere har jeg de seneste mange uger været bekymret for, om samfundet ville blive sat i stå. At vi ville komme til at stå med børn, der ikke kunne komme i skole, tog der ville stå stille og operationsstuer, der lå øde hen, skriver statsministeren.

* Dansk Arbejdsgiverforenings administrerende direktør Jacob Holbraad:

- Jeg er tilfreds med, at der nu er indgået overenskomstaftaler på det offentlige arbejdsmarked. Alternativet - en konflikt - er meget dyr for hele det danske samfund og de danske virksomheder.

- Jeg noterer mig dog også, at det blev en dyr aftale. Den aftalte lønstigning på 8,1 procent over tre år er markant højere end lønstigningen i de private overenskomster. Det risikerer på sigt at være med til at udhule den danske konkurrenceevne med tab af vækst og danske arbejdspladser.

* LO-formand Lizette Risgaard til Avisen.dk:

- Den danske model har igen vist, at den kan levere en løsning for alle. Tillykke til forhandlerne, medlemmerne og det danske samfund med de stærke aftaler, der nu er indgået, siger Risgaard.

* FTF-formand Bente Sorgenfrey:

- Med #OK18 forliget på statens område har vi fået #EnLøsningForAlle ansatte i den offentlige sektor. Fællesskabet gav en samlet styrke og lover godt for fremtidens fagbevægelse", skriver Bente Sorgenfrey på Twitter.

* Handelsskoleelever:

- Det glæder os utrolig meget, at hverken strejke eller lockout bliver en realitet. En eventuel lockout ville have resulteret i manglende undervisning, og kunne potentielt kollidere med eksamen, hvilket har været en stor frygt blandt vores medlemmer, siger Sarah Siddique, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever.

/ritzau/