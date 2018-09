Det lignede listetyvenes sommer, men antallet af indbrud er faldet

Historisk mange dage med sol, historisk varmt og historisk gode arbejdsforhold for listetyve.

Kombinationen fik tidligere på året Nordsjællands Politi til at advare mod indbrudstyve, der gik på rov ved hjælp af åbne vinduer og ulåste døre i det nordsjællandske.

Vender vi et par kalenderblade, står én ting klart: Mens hedebølgen varede flere måneder, varede indbrudsepidemien kun et par uger.

En aktindsigt hos Nordsjællands Politi viser, at sommeren 2018 har haft det laveste antal af indbrudsanmeldelser i tre år, hvor der er indgivet 978 anmeldelser mellem juni og august.

»Vi har været bekymrede, da vi begyndte at se mange sager i vores døgnrapporter om listetyve og indbrud med uhindret indgang,« siger vicepolitiinspektør Lau Lauritsen ved Nordsjællands Politi.

Han uddyber, at man så en stigning i antallet af indbrud i uge 26 og 28, men understreger også, at tallet generelt har været faldende. Siden 2016 er indbrudsanmeldelser i privatboliger faldet med lidt over 15 procent.

Viceinspektøren påpeger dog, at det på baggrund af et par somre er svært at sige, hvad der ligger til grund for den dalende kurve.

»Vi har generelt set et fald af anmeldelser hen over året, men hen over sommeren har vi set andre fremgangsmåder, end vi plejer. Flere har for eksempel brugt stiger til første sal og åbne vinduer. Det kunne tyde på, at fordi det har været ekstraordinært varmt, har tyvene kommet ind på andre måder,« siger han og uddyber:

»Der kan simpelthen ikke have været behov for at brække noget op.«

Selv om færre nordsjællændere har haft behov for at anmelde ubudne gæster, opfordrer politiet stadig til, at alle tager deres forholdsregler på vej ind i efteråret og endnu en højsæson for at gå på jagt i andre folks hjem.

Hvad kan du gøre for at sikre mod indbrud? Når du rejser fra din bolig, er det en god idé at lade naboer, familie eller venner holde øje og få den til at se »levende« ud. Det kan være en god idé at bede nogen om eksempelvis at: Komme affald i affaldsspanden

Parkere en bil i din indkørsel

Fjerne aviser og reklamer fra postkassen eller trappetrinnet hver dag

Lægge måtten på plads efter trappevask

Tænde lys og radio/TV om aftenen

Vande blomster, høste modne tomater i drivhuset eller endda hejse flaget om søndagen Samtidig bør man ikke lade værdifulde ting være synlige fra vejen eller haven. Kilde: Politi.dk Udvid faktaboks Skjul faktaboks

»Vi ved af erfaring, at allerede fra uge 39 stiger indbrudstallet drastisk. Der taler vi minimum om en fordobling i antallet af anmeldelser frem mod midten af december,« siger Lau Lauritsen.

»Det er den mørke tid, hvor det begynder at blive nemt at se, hvor der er nogen hjemme.«