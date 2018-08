Det længste studie til dato: Jo højere kondital, jo flere dage at leve i

Hver gang dit kondital stiger med én, lever du i gennemsnit 45 dage længere.

Det viser et nyt dansk studie, der hidtil er det længste studie til dato om kondition og levetid.

Allerede tilbage i 1971 fik 5.100 mænd i alderen 40 til 60 år lavet en arbejdstest, hvor man vurderede deres kondital.

Efterfølgende har man fulgt mændene gennem 46 år, hvor 90 pct. af deltagerne nu er døde. Det overraskende var, at den gennemsnitlige levetid viste sig at være fem år kortere hos de fem procent, der havde dårligst kondi, sammenlignet med de fem procent, der havde bedst kondi.

Det, man tidligere har undersøgt omkring sammenhængen mellem kondital og levetid, har oftest været rundspørger om daglig motion. At dette studie har fulgt personer i et halvt århundrede er meget usædvanligt, forklarer Magnus T. Jensen, der er Rigshospitalets ledende forsker på studiet.

»Det gør studiet meget robust og sikkert, at man har fulgt personer i 46 år. Det sikrer, at det ikke er en fejlmåling. Det har betydning for den enkelte, men også for den måde vi skal skrue vores samfund sammen på,« siger han.

Sandsynligvis også gældende for kvinder

Det er generelt et menneskeligt fænomen, at kondital er relateret til levetid, forklarer Magnus T. Jensen. Derfor kan man drage yderligere konklusioner.

»Selv om de mænd, der er blevet testet, er mellem 40 og 60 år, er resultaterne sandsynligvis også gældende for mænd ud over den alder samt kvinder,« siger han.

Forskningen er gennem alle år støttet af Hjerteforeningen, der også er begejstret for resultaterne og især den lange opfølgningstid.

»Studiet er et af en række om motion og levetid, men det unikke ved dette er længden. Det er med til at underbygge den vigtige besked, at alle typer bevægelse er beskyttende mod tidlig død, hjertesygdomme og andre sygdomme. Det understreger, at vi bør arbejde mere med bevægelse som samfund,« siger Mads Lind, der er seniorkonsulent i Hjerteforeningens forebyggelsesafdeling.

Studiet hedder »The Copenhagen Male Study« og er blevet udgivet i det verdensberømte tidsskrift »Journal of the American College of Cardiology« for at sætte fokus på studiets resultater i resten af verden også. Det blev etableret i 1971 af læge og professor Finn Gintelberg.