Lørdag formiddag føles bandekonflikten meget tæt på.

Splintret glas ligger stadig i T-krydset ved Guldbergsgade og Meinungsgade på indre Nørrebro. Tæt ved holder en bil med et skudhul gennem ruden. Det er her, tre personer fredag aften blev ramt af skud. To af ofrene var tilfældige forbipasserende, lyder politiets vurdering. Den tredje – en 19-årig mand – var sandsynligvis et af målene for skyderiets gerningsmænd. I alt er syv personer indtil videre blevet ramt af skud i den seneste uges otte skudepisoder.

Men på Nørrebro elsker beboerne stadig Nørrebro.

Tali Greenberg Rasmussen.

Tali Greenberg Rasmussen bor i en lejlighed tæt på hjørnet af Guldbergsgade og Meinungsgade og har boet på Nørrebro i hele sit liv.

Vil det få dig til at tænke mere over din adfærd i området i fremtiden?

»Nej, jeg tænker ikke, at det vil ændre min færden her. Jeg har boet på Nørrebro hele mit liv, men jeg tror, at jeg fra nu af måske er lidt mere opmærksom på, hvem der kommer kørende forbi. Det er jo absurd. Nu er der heldigvis ikke nogen døde, men det kunne der jo lige så godt være. Det kunne have været mig, når de bare skyder efter folk.«

Føler du dig mere tryg, når du ser politi?

»Jeg føler mig ikke utryg ved banderne. De vil jo ikke gøre mig noget. De er bare en del af området. De har set mig, siden jeg var helt lille, så de ved godt, at jeg er fra området. Hvis jeg er kommet hjem fra byen sent, og der måske er en mand, der følger efter mig, så har jeg tænkt, at nu kan han ikke gøre mig noget, når de er i nærheden. Det har gjort mig tryg.«

Synes du, at politiet gør nok for at forebygge, at situationer som skyderi sker?

»Jeg ved ikke præcist, hvad de gør. Jeg ved slet ikke, hvad der sker på det område, eller hvad der ville være godt at gøre. Jeg tror, det er meget svært for politiet at få hånden rundt om det. Det generer mig ikke, at der bliver solgt stoffer rundt omkring, men det generer mig, når folk bliver skudt – og at det er civile, der bliver skudt. Så er der noget helt galt.«

Kunne du finde på at flytte fra Nørrebro for at undgå det?

»Nej, de skal ikke have lov til at gøre det her miljø så slemt, at jeg ville være nødt til at flytte.«

Anders Vyberg.

Anders Vyberg bor i samme opgang som Tali Greenberg Rasmussen og har boet på Nørrebro i over 20 år. Han er far til en datter på fem år og hørte selv skuddene fredag aften.

»Jeg tænkte, at det kan da vel ikke være skud, for sådan lyder det vel ikke. Det lød som en ærtebøsse, men der var vel syv-otte skud. Politiet fik hurtigt spærret af.«

Tror du, det kommer til at påvirke din adfærd i området?

»Det er da tæt på. Efter det, jeg så og hørte i går, tænker jeg mig nok lige en ekstra gang om, før jeg går ud efter mørkets frembrud. Det tror jeg, jeg vil gøre de næste dage. Men sådan ligefrem at ændre adfærd, det kommer ikke til at ske.«

Kunne du finde på at flytte fra Nørrebro for at undgå det?

»Nej, fordi Nørrebro er hele paletten. Lige denne del gider vi ikke se så meget af, men området er af det spraglede og det sjove, så det er det, der får mig til at blive.«

Synes du, at politiet gør nok for at forebygge, at situationer som skyderi sker?

»De var i hvert fald hurtigt ude i går. Om de gør det rigtige, det tror jeg egentlig ikke. Der skal en større social indsats til. Det ser da vældig fint ud med et militariseret politi, der kommer med geværer og veste på på to sekunder, men det er jo bare en symptombehandling.«

Cecilie Nordahl.

Cecilie Norddahl bor i opgangen ved siden af Anders Vyberg og Tali Greenberg Rasmussen. Hun flyttede ind i september og har før det boet på det ydre Østerbro.

»Jeg sad og så en film, hvor der var en, der blev skudt, så jeg var i en helt anden verden. Pludselig kan jeg høre noget. Jeg ved ikke, hvordan sådan nogle skud lyder, så jeg troede faktisk først, at det var et bildæk, der var gået i stykker. Så kigger jeg ned, og der ligger en på jorden, og nogle andre står længere nede ad gaden.«

Hvad tænkte du, da du hørte det, der viste sig at være skud?

»Det var meget tæt på lige pludselig. Jeg er lige flyttet hertil, så jeg kender ikke området særligt godt, men i den tid, jeg har været her, har jeg aldrig følt mig utryg overhovedet. Jeg vidste godt, at jeg er flyttet til et sted, hvor der sker nogle ting, men havde slet ikke set det her.«

Tror du, det kommer til at påvirke din adfærd i området?

»Jeg talte med min mor om det i går. Hun sagde med det samme, at så skulle jeg ikke gå ud efter mørkets frembrud, men det tror jeg ikke, jeg afholder mig fra. For jeg ved godt, at det ikke har noget med mig at gøre. Men jeg synes, det er bekymrende, hvis der er civile, der er blevet skudt.«