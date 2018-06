Det kan give astma og kol at fjerne børns mandler

København. Stoppet næse, problemer med at tale, synke og trække vejret.

Mange børn oplever gentagne infektioner i mandler og polypper, så immunorganerne opereres væk.

Et nyt studie viser dog, at hver femte, der får fjernet mandler i barndommen, får luftvejssygdomme, allergier og infektioner senere i livet som følge af det. At få fjernet polypper øger også risikoen betydeligt.

Det er det første studie, der viser langtidseffekter af at få fjernet immunorganerne, oplyser professor i evolutionsbiologi ved Københavns Universitet Jacobus Boomsma, som er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Studiet viser, at der er en del utilsigtede bivirkninger. Man bliver især mere udsat for sygdomme i de øvre luftveje, siger han.

I studiet har forskere analyseret data fra næsten 1,2 millioner danske børn født mellem 1979 og 1999, indtil de var mindst ti år og maksimalt 30 år.

De har undersøgt konsekvenserne for de 60.000 børn, der har fået fjernet mandler, polypper eller begge dele, inden de fyldte ti år.

Hvis mandlerne hæver, kan svælget lukke så meget til, at børn får svært ved at synke og trække vejret.

Kun hvis børn får problemer med at trække vejret, mens de sover, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at mandlerne fjernes.

- Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at lægerne overvejer, om barnets problemer kan løses ved at nøjes med at fjerne mandlerne delvis, frem for at fjerne dem helt, står der i styrelsens anbefaling fra 2016.

Hvert år udføres omkring 7000 operationer i Danmark, hvor mandlerne fjernes helt eller delvist. Speciallæger vurderer, om der er grund til at fjerne dem.

Men de har ikke før nu kunnet inddrage langtidseffekterne i vurderingen, mener Jacobus Boomsma.

- Det har kun været en vurdering om her og nu-problemet.

- Vores studie viser, at der er al mulig grund til at være forsigtig. Det understreger, at det ikke er en gratis omgang senere i livet, siger han.

Risikoen for at udvikle lungesygdommen kol øges også.

Jacobus Boomsma håber, at studiet kan bidrage til diskussion om beslutningsgrundlaget for, hvorvidt det enkelte barn skal opereres eller ej.

Sundhedsstyrelsen ser ingen grund til at ændre reglerne som følge af studiet.

- Det er vigtigt for os, at den behandling, man får, samlet set er gavnlig. Man ser på effekten både på kort og på lang sigt og på mulige skadevirkninger.

- Studiet underbygger vores nuværende anbefaling omkring fjernelse af mandler hos børn under 15 år, hvor vi anbefaler, at fjernelse kun bør tilbydes efter nøje overvejelse ved gentagne halsbetændelser, da der kun er vist beskeden gavn af operation, siger Marlene Øhrberg Krag, sektionsleder ved Sundhedsstyrelsen i en skriftlig kommentar.

