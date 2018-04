»Det helt store problem er, at vi risikerer at bruge ekstremt meget tid på noget, der faktisk ikke er særlig vigtigt«

Facebook blev fra sin fødsel designet til at gøre os afhængige, fortalte tidligere topchef for nylig. Men det store forbrug af sociale medier er blevet et problem for samfundet, som blandt andet fører til stress, søvnbesvær og depression, mener dansk speciallæge. Derfor er han glad for, at EU kommer på banen med regulering.