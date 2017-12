Dating.dk: »Digital svindel er altså folks eget ansvar«

Sociale medier og datingtjenester bør i højere grad tage ansvar for at forebygge og advare mod romance scam, da det er her, offer og gerningsmænd oftest mødes, lyder det fra Monica Whitty cyberpsykolog og professor ved University of Melbourne.

»I forbindelse med at man opretter en profil, bør brugerne trænes i at spotte svindlere. Det er ikke nok, at der findes en eller anden underside, hvor man kan læse om fænomener som romance scam,« siger hun og kritiserer desuden tjenesternes sikkerhedssystemer for at være mangelfulde.

Læs også Falsk elsker lokkede 2,6 mio. kroner ud af Anette: »Det minder om hjernevask«

»Man er blevet bedre, men der findes stadig et utal af svindlere, som omgår de forskellige sikkerhedsforanstaltninger. Dem bør industrien forbedre i stedet for at overlade ansvaret til brugerne,« siger Monica Whitty.

Hvad er romance scam? Romance scam er en særlig type online svindel, hvor typisk udenlandske gerningsmænd indleder virtuelle kærlighedsforhold med deres ofre under dække af en falsk identitet for at franarre dem penge.



Ofrene - som kan være både mænd og kvinder - mødes oftest med svindlerne på online datingsider eller sociale medier og bliver viklet ind i dybt følelsesmæssige forhold og ender med af ren omsorg at overføre pengebeløb på op til flere millioner kroner.



Kilde: Interpol Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Vi glemmer vores sunde fornuft på nettet

Hos Facebook arbejder man løbende med at forbedre de sikkerhedssystemer, der har til opgave at opdage fjerne sikkerhedstrusler, inden de rammer brugerne, fortæller Facebooks Safety Policy manager for Europa, Mellemøsten og Afrika Julie de Bailliencourt via en videoforbindelse fra Facebooks hovedkvarter i Dublin.

Dog mener hun, at det at oplyse brugerne og opdrage dem til at have en sund skepsis, når de færdes på nettet, er mere effektivt end noget sikkerhedssystem.

»Selv om vi efterhånden har levet med internettet i to årtier, har vi stadig tendens til at glemme vores sunde fornuft og skepsis, når vi går online. Vi opfordrer eksempelvis til, at man ikke tilføjer venner, som man ikke kender i forvejen, på samme måde som man aldrig ville invitere fremmede ind i sin dagligstue. Det er den tilgang, som vi allesammen skal lære,« siger hun.

Læs også Politiet svigter ofre for romance scam: »Politiet er jo fuldstændig ligeglade«

Facebook tillader ikke falske profiler eller profiler i falske navne, og profilerne bliver løbende slettet, når de bliver opdaget. I 2016 lancerede Facebook et sikkerhedsværktøj, som sender en advarsel, hvis der bliver oprettet en profil, hvor nogen udgiver sig for at være én. I et forsøg på at dæmme op for spredningen af hævnporno implementerede Facebook i år billeders svar på fingeraftryk – et teknologisk værktøj, som det sociale medie i flere år har haft succes med at bruge til at forhindre tidligere rapporterede børnepornobilleder i at blive spredt.

»Facebook arbejder for at forhindre falske profiler, men vi kan ikke hjælpe ofre for romance scam med at få deres penge tilbage eller følelsesliv bragt i orden. Vores fornemste opgave her er at forbinde folk med lokale kræfter, som de kan søge hjælp hos og dele deres oplevelser med,« siger Julie de Bailliencourt.

Læs også Fem ofre for romance-scam står frem: »Jeg søgte kærligheden og blev snydt«

Svindlen er et vilkår

Direktør og stifter af datingportalen Morten Wagner er af en anden opfattelse. Han tror ikke meget på forebyggelse og mener, at risikoen for svindel er et vilkår.

»Det er jo en balance, hvor vi ikke skal gøre folk mistroiske overfor alt, hvad de møder, for vores site handler jo om kærlighed,« siger han.

Dating.dk har et supporthold og systemer, som målrettet arbejder med at opfange falske profiler. De tjekker IP-forbindelser og sørger for, at man ikke kan oprette flere profiler med samme kodeord og e-mailkonto. Dog foretager Dating.dk ikke billedsøgninger til at tjekke at billeder fra anmeldte profiler ikke oprettes igen.

Læs også Først svindler de deres ofre for millioner – så afpresser de dem med nøgenbilleder

Dating.dk har de seneste 20 år haft over en million brugere, og Morten Wagner mener dermed ikke, at svindel kan undgås fuldstændigt.

»Det er altså en del af den virkelighed, vi lever i i dag. Det sker hele tiden, så er der hævnporno og andre grimme ting, og og man vil så gerne skyde skylden på udbyderen, men det er jo altså i bund og grund folks eget ansvar, især når det handler om voksne mennesker. Almindelige mennesker, der har omgivet sig med internet i over 20 år burde være vænnet til, at der findes svindlere,« siger han.