Det er risikabelt at fodre sit kæledyr med råt kød

Hunde og katte bør fodres på samme måde, som de gjorde i urtiden.

Det er tanken bag "bones and raw food", også kendt som barf, hvor supermarkedets velkendte dyrefoder er skiftet ud med råt kød til de pelsklædte kæledyr.

Fodringstrenden bygger blandt andet på en idé om, at hunde nedstammer fra ulven og derfor bør behandles som et rovdyr. Men der mangler stadig videnskabeligt bevis for, at barf har en gavnlig effekt på kæledyrenes helbred.

»Når du køber råfoder, så køber du nogle pakker med for eksempel muskelkød eller indmad til din hund. Men det kan være svært at gennemskue, hvad der er i de her produkter, og om de dækker alle de næringsstoffer, hunden har brug for,« siger Charlotte Reinhard Bjørnvad, som er professor i intern medicin hos familiedyr på Københavns Universitet.

Hun baserer sin påstand på studier lavet i Tyskland og USA, hvor en række af barf-produkterne viste sig ikke at være afbalancerede i forhold til eksempelvis de vitaminer og mineraler, hunde har brug for.

»Så hvis man ikke virkelig sætter sig ind i fodring af sin hund og dens behov, så har man en risiko for, at man enten underfodrer eller overfodrer hunden med nogle bestemte næringsstoffer,« forklarer Charlotte Reinhard Bjørnvad.

Samme melding lyder fra Rikke Christensen-Lee, der er direktør i Dyreværnet. Hun mener, det især er for risikabelt at fodre sin hund eller kat med barf, fordi konceptet lægger op til, at man selv blander næringsstoffer i kødet via pulver eller olie.

»Men skal gå uden om den type foder, hvor man selv skal sammensætte produkterne til hunden og tilsætte en lille smule pulver af det ene eller andet, for man ved ikke nødvendigvis, hvor god kvaliteten er på de her produkter,« siger Rikke Christensen-Lee.

Hun foreslår, at man i stedet spørger sin dyrlæge til råds, hvis hunde- eller katteskålen skal fyldes med alternativt dyrefoder.

»Men kan sagtens få noget kost, som er naturligt og stadigvæk videnskabeligt funderet, og det er bare sikrere end selv at sammensætte kosten til dyret,« siger Rikke Christensen-Lee.

Fakta: Om barf - Barf er en forkortelse for "bones and raw food". - Konceptet bygger på en idé om, at både dyr og mennesker bør spise, ligesom man gjorde i urtiden. - Foderet består af råt kød, som man hver dag tør op og giver til sit dyr uden tilberedning. - For at sikre sig, at hunden eller katten får den rette ernæring, tilsætter man typisk selv næringsstoffer til foderet via eksempelvis pulver eller olie. Kilder: Rikke Christensen-Lee, Charlotte Reinhard Bjørnvad. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau fokus/