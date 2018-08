»Det er en stressfaktor, og det forstyrrer også nattesøvnen«: Sådan vil København skrue ned for trafikstøj

Specialasfalt, nye dæk, støjsvagt nybyggeri og lavere hastighed. Det er nogle af de tiltag Københavns Kommune har planlagt for at få dæmpet støjen fra trafik over de næste fem år. Borgmesteren er tilfreds med aftalen, men erkender, at der ikke er nogen garantier for, at den bliver gennemført.