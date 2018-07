Derfor skal du løsne babyens ble på flyveturen

Tanken om utrøstelige børn om bord på flyet kan få sveden til at pible frem hos de fleste forældre - og hos mange medpassagerer.

Men der er meget, man selv kan gøre for at gøre rejsen behagelig for både store og små.

Og noget af det, der kan hjælpe familiens allermindste, er at løsne bleen en lillebitte smule, forklarer Mads Klokker, der er klinikchef ved Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik på Rigshospitalet og klinisk lektor ved Københavns Universitet.

»Når man kommer højere op med flyet, kan luften i de små børns maver godt få svært ved at komme ordentligt rundt og ud, og ligger de med en stram ble på, kan den presse på maven, og det kan godt gøre ondt på dem. Derfor er det en god idé at løsne bleen en lillebitte smule, når man flyver. Maven skal gerne have plads til at kunne udvide sig,« siger Mads Klokker og fortsætter:

»Det er derfor, at små børn godt kan skrige under takeoff, samtidig med at selve situationen og det at være fastspændt kan føles utrygt, og under landing, fordi der også kan opstå problemer med ørerne,« siger han.

Det er afhjælpende at give barnet bryst eller flaske, når flyet letter og under landing. Dels er det tryghedsskabende, og dels aktiverer det barnets sutterefleks, så trykket kan udlignes, forklarer Mads Klokker.

»Bihulerne er meget lidt udviklede hos små børn, så det er mest ørerne, der er problemet hos dem. Hvis barnet skriger, så gør det faktisk det, at der presses en masse luft ud i ørerne og bihulesystemet, og det hjælper faktisk med at trykudligne,« siger han.

»Så under landingen kan det være en god idé at amme eller give barnet flaske, fordi det typisk er der, at der kan opstå de største trykudligningsproblemer, mens det typisk er på vej op med flyet, at der kan opstå problemet med maven,« forklarer Mads Klokker.

Ifølge sundhedsplejerske Else Guldager, der har en ph.d. i sundhedsvidenskab og er redaktør for sundhedsplejersken.dk, skal bleen sidde, så der er cirka to-tre fingres plads i linningen.

»Man skal mærke efter, om bleen strammer, og sørge for, at der er god plads, men uden at den sidder så løst, at der sker uheld,« siger hun og fortsætter:

»Ligesom vi andre skal have plads til, at vores krop kan bevæge og udvide sig, skal små børn også have det,« siger Else Guldager.

Hun råder også til, at man hjælper børnene med at trykudligne, for det har mange af de små svært ved.

»Alt efter alder kan man amme barnet, give flaske, en sut eller noget at spise, og så gælder det for øvrigt for alle alderstrin, at man har noget ordentlig underholdning med, som kan underholde og aflede,« siger Else Guldager.

/ritzau fokus/