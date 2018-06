Derfor koster det 100.000 kroner at bygge én cykelparkeringsplads i København

København vil investere 1,7 milliarder i cykelparkering for at klimamålet om at være CO2-neutral i 2025. Berlingske har spurgt lederen af Københavns Kommunes cykelprogram, hvordan det kan være så dyrt at bygge cykelparkering i hovedstaden.