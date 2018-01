Derfor er medicinsk cannabis en god - eller dårlig - idé

Læger: Ordningen er dårligt forberedt, og der mangler evidens

Medicinsk cannabis mangler de nødvendige godkendelser som lægemiddel. Man ved ikke, hvad produkterne indeholder, og hvad virkningen og eventuelle bivirkninger kan være. Dét er blandt kritikpunkterne af den nye forsøgsordning, som praktiserende læger i stort antal afviser at medvirke i.

»Man forventer, at vi gør et meget omhyggeligt arbejde på et dårligt beskrevet grundlag i forhold til noget, som man ikke har nogen erfaring med. Fagligt set er det derfor en umulighed at påtage sig den rolle,« siger formanden for deres fagvidenskabelige selskab DSAM, Anders Beich.

Hvis de ordinerer medicinsk cannabis, vil lægerne således have en skærpet pligt, når det gælder om at følge op på behandlingen, indberette alle formodede bivirkninger og informere patienterne om, at der ikke er god evidens for virkning og bivirkninger. Desuden skulle man fortælle, at det kan være associeret med en øget risiko for bivirkninger som udvikling af psykose, depression, selvmord og trafikulykker.

Han mener, at forsøgsordningen er dårligt forberedt, og at politikerne har været med til at skabe usikkerhed om, hvem der kan komme i betragtning til behandlingen hos de praktiserende læger, f.eks. sclerosepatienter samt gigtpatienter, som ikke er omfattet af vejledningen.

»Vi kan ikke som læger stille op til at overtage ansvaret for cannabis som medicin i en forsøgsordning, der indeholder en mængde problemer i forhold til opgavefordeling, ansvar, kompetencer og manglende inddragelse af fagkundskaben, som politikerne nu forsøger at tørre af på lægerne,« siger Anders Beich.

Politiker: Syge er glade for det

Døende patienter og folk med kræft har fortalt, hvordan cannabis var det eneste, der kunne hjælpe dem.

En politimand har berettet, hvordan han måtte købe hash på Christiania, fordi det var det eneste, der hjalp på hans kones kræftsygdom, og tilsvarende har epilepsi-patienter fortalt, hvordan cannabis fik dem til at slappe af og undgå at blive plaget af kramper.

Det er konkrete historier fra hverdagen, der har været med til at påvirke politikere i Folketinget til at vedtage forsøgs-ordningen med medicinsk cannabis, oplyser formanden for sundhedsudvalget Liselott Blixt (DF).

»Samtidig har vi kunnet se, hvordan man har brugt det i en række lande, f.eks. Holland, i årevis, ligesom flere lande også er gået i gang, f.eks. USA, Tyskland og Canada og Israel. Herhjemme vil vi jo også gerne være hurtige med at tage industrielt fremstillet medicin i brug, så hvorfor skal vi ikke også være med fremme, når det gælder cannabis,« siger hun.

Liselott Blixt medgiver, at projektet har været dårligt forberedt, og at der burde have været mere information om, hvordan medicinsk cannabis bruges i andre lande. Det vil man nu forsøge at rode bod på ved bl.a. at arrangere en høring om de udenlandske erfaringer.

»Jeg kan godt forstå, at lægerne føler sig på herrens mark. Men når der falder ro på , og det så småt begynder at rulle, tror jeg, at de vil finde ud af, at det ikke er så dumt endda – og at nogle patienter også vil finde du af, at det ikke er løsningen på alle problemer.«