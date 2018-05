Den netop indgåede overenskomst kommer til at koste 27 milliarder kroner i øgede lønudgifter over tre år. Om det er rimeligt, er kompliceret at afgøre, for offentligt ansattes løn bliver sjældent målt i forhold til produktivitet. Men bedre lønnede hænder fører ikke umiddelbart til flere hænder eller mere velfærd, siger Ove Kaj Petersen, professor emeritus ved CBS.