Dennis Kristensen indkaldt fra morgenstunden: »Det peger mod et forlig«

Det er nogle afgørende timer i forhandlingerne om en overenskomst for offentlige ansatte, der denne store bededag er i fuld gang.

Fredag morgen blev FOA’s nu tidligere formand, Dennis Kristensen, ringet ind til Forligsinstitutionen, som han ellers forlod natten til fredag.

Ifølge ham er der grund til optimisme, da der har været positive meldinger på lærerområdet i løbet af nattens forhandlinger i Forligsinstitutionen, hvor lærerformand og chefforhandler på den kommunale side, Anders Bondo Christensen, har siddet i forhandling med chefforhandler for Kommunernes Landsforening, Michael Ziegler.

Min næse siger mig, at det peger mod et forlig. Dennis Kristensen

Forinden havde Anders Bondo Christensen torsdag aften holdt møde med Danmarks Lærerforenings Hovedbestyrelsen, hvor han, ifølge TV2, havde »en rigtig god snak«. Og det kan være tegn på, at et forlig er på trapperne.

På vej ind til Forligsinstitutionen fredag morgen sagde Dennis Kristensen til Ritzau:

»Vi havde en aftale om, at nu gik alle hjem – på nær lige nogle der skulle arbejde med arbejdstid og spisepause – og så ville vi blive ringet ind, når vi skulle komme ind. Og det er vi blevet nu. Min næse siger mig, at det peger mod et forlig«.

Ifølge ham har man nu fået slebet en af de helt store knaster ned, hvorfor man nu står tilbage med et andet centralt spørgsmål.

Mona Striib er ny formand for FOA. Hun afløser Dennis Kristensen.

»Det (lærerområdet, red.) har været en rigtig stor »hurdle«, og hvis det kan løses nu, så ser det fornuftigt ud. Og så er der kun spisepause tilbage af rigtige knaster,« siger Dennis Kristensen til Ritzau.

Der var da også optimisme at spore hos Dennis Kristensens afløser, Mona Striib, der officielt er formand for FOA. Hun kalder det »en meget afgørende fase«.

»Jeg synes, vi er på vej ind i de sidste afgørende faser. Der er en mulighed for et forlig. Men det kan gå begge veje. Du kan kalde mig forsigtig optimist,« siger Mona Striib til Politiken.

Da Anders Bondo Christensen torsdag, på vej mod Forligsinstitutionen, blev spurgt om status i forhandlingerne, var der ligeledes positive toner af hente.

»Det var godt, vi kom et skrift videre i går (onsdag, red.). Det skal vi bygge videre på i dag,« sagde han.

Fristen for at indgå en forligsaftale udløber ved midnat den 1. maj. Lykkes det ikke parterne at blive enige før deadline, har parterne varslet strejke og lockout. Det vil kunne få vidtrækkende konsekvenser store dele af Danmark.

Dennis Kristensen er siden den 25. april blevet afløst af Mona Striib som formand for FOA. Det er dog vedtaget, at han fortsætter som forhandler, til overenskomstforhandlinger er slut. Herefter går Dennis Kristensen på pension.