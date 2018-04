Dennis Kristensen: Forligskvinden kræver en aftale i dag - ellers får vi konflikten

Enten lander der en overenskomstaftale i dag, eller også bliver Danmark ramt af en storkonflikt fra næste uge.

Sådan lyder meldingen fra forligskvinde Mette Christensen ifølge FOA-formand Dennis Kristensen. Det fortæller han i en kort Facebook-video, hvori han orienterer 2.000 tillidsrepræsentanter, der i dag er samlet i Odense.

»Hun (Mette Christensen, red.) har mindet os om fra starten, at man ikke må referere, hvad hun siger, så jeg håber ikke, hun hører det her: At hvis ikke vi bliver enige i løbet af den her forhandlingsrunde, så er det slut. Så kommer vi ikke til at møde hende mere. Så det er sidste frist,« siger Dennis Kristensen i videoen.

Forhandlere fra det kommunale, regionale og statslige område mødtes tirsdag kl. 10 for at fortsætte forhandlingerne. De forhandlinger pågår fortsat.

Er der ikke fundet en løsning mellem parterne inden kl. 23.59 i aften, står Danmark over for en kommende storkonflikt. Hvis det bliver udfaldet, vil strejken begynde 22. april, mens en lockout kan begynde fra 28. april.

Der er dog også den mulighed, at forligskvinden, trods den melding hun tilsyneladende har givet Dennis Kristensen, udskyder konflikten med op til yderligere 14 dage. Det kan hun gøre, hvis hun ser tegn på fremgang i forhandlingerne og vurderer, at en aftale er inden for rækkevidde med lidt ekstra forhandlingstid.

Du kan her få et overblik over, hvordan en konflikt vil påvirke dig.