Den skjulte benzinregning: Så kort kører din bil i virkeligheden på literen

En skjult regning til danske bilister på omkring 2.000 kroner årligt er resultatet af, at bilforhandlere i årevis har kunnet prale af forbrugstal, der slet ikke har hold i virkeligheden.

Nye tal fra Danmarks Statistik afslører nu, hvor skævt tallene for, hvor langt nye biler kører på literen - store som små - har ramt fra virkeligheden.

»Tallene viser, at når man tester biler på en mere realistisk måde, så kører biler markant kortere på literen,« siger afdelingschef i bilistforeningen FDM Torben Lund Kudsk.

Fra lørdag den 1. september træder nye EU-regler i kraft, der betyder, at nye biler skal testes efter en ny målemetode, WLTP.

Fakta om WLTP WLTP er en forkortelse af Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure. Det er en ny målemetode for bilers brændstofforbrug, der skal vise det virkelige forbrug i højere grad end tidligere. Målemetoden tager blandt andet højde for bilisternes hurtigere kørsel. Således er maks.--farten ændret fra 120 til 131 km/t. Gennemsnitsfarten er øget fra 34 til 46,5 km/t. Testen varer længere og er øget fra 20 til 30 minutter Kilde: FDM Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det medfører, at bilerne fra nu af får mere virkelighedsnære og dermed dårligere forbrugstal.

På den baggrund har Danmarks Statistik med udgangspunkt i EU-anbefalinger regnet på, hvad nye biler solgt i de seneste år i virkeligheden kører på en liter benzin.

Resultatet er klart: Nye biler solgt i juli 2018 kører mellem 18 og 24 procent kortere strækning på en liter brændstof, end forhandlerne har skiltet med.

Særligt forbrugstallet for de mindste biler rammer ved siden af. En benzindrevet minibil solgt i juli 2018 bruger ifølge Danmarks Statistik 4,9 liter på at køre 100 kilometer. Det er til trods for, at samme bil forlader forhandleren med et officielt brændstofforbrug på 3,9 liter på 100 kilometer.

1. september skal alle nye biler, der sælges, være WLTP-testet. Dog kan forhandlere få dispensation til at sælge biler testet efter tidligere regler i et år. Arkivfoto

Den ekstra liter benzin for hver 100 kilometer resulterer i en gevaldig regning til forbrugerne.

En bilist, der kører 20.000 kilometer om året, ender således med at betale 2.200 kroner mere årligt med udgangspunkt i, at benzinprisen ligger på 11,5 kroner literen. Lever bilen 15 år, betyder det en uforudset udgift på 33.000 kroner til ejeren.

Torben Lund Kudsk er glad for den nye målemetode, men der er stadig plads til forbedring, lyder det.

»Vi er jo kommet et godt stykke vej. Men vi havde gerne set, at man var kommet endnu længere. Testene foregår stadig i et laboratorium, og de tager ikke højde for, om bilerne kører med aircondition.«