Defekt ventil skaber syndflod af gylle syd for Kolding

Kolding. En lukkemekanisme i udu var formentlig skyld i, at der torsdag eftermiddag skete et omfattende udslip af gylle på Skamlingvejen syd for Kolding.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Jesper Brian Jensen.

Politiet fik anmeldelsen klokken 16.27. Den gik på, at 35.000 liter gylle var løbet ud af en gylletransport.

- Det tyder på, at der er en ventil, der er gået i stykker. Og lige netop der, hvor det sker, går Skamlingvejen ret stejlt opad.

- Så det løber jo nærmest i en syndflod 400 meter ned ad vejen, siger vagtchefen.

Skamlingvejen blev spærret i begge retninger, og det lokale beredskab og Miljøvagten var hurtigt på stedet.

- På grund af den miljømæssige risiko er vi nødt til at reagere hurtigt. Så man blokerer kloakkerne ved at sætte nogle propper i, så gyllen ikke kan løbe derned, siger Jesper Brian Jensen sent torsdag aften.

Han tilføjer, at oprydningsarbejdet er slut, og at vejen er åben igen.

- Der er ikke sket nogen skade, bortset fra at det måske ikke har lugtet så godt i området, siger vagtchefen.

/ritzau/