Dedikerede Mø og Birthe Kjær får Smukfests hæderspris

Det er nok de færreste, der sætter mange flere lighedstegn mellem Mø og Birthe Kjær, end at de begge er danske sangerinder.

Men de er måske slet ikke så forskellige igen, mener legatbestyrelsen, der i år har peget på netop de to som modtagere af Smukfests hæderspris, Polka Verner Legatet.

- Selv om der ved første øjekast er et stykke vej fra "Fisse i dit fjæs" til "Jeg går aldrig til bal uden trusser", så tror vi alligevel, at disse kvinder har mere til fælles, end man umiddelbart skulle tro,

- For de er nok forskellige i alder - og i musikalsk udtryk og valg af titler - men når det drejer sig om dedikation og hårdt arbejde, kommer de fra det samme sted, lyder det i bestyrelsens begrundelse for at hædre de to kvinder.

Det er 17. gang, at Polka Verner Legatet uddeles. Legatpuljen er på 200.000 kroner, hvorfor Mø og Birthe Kjær, som begge har optrådt på årets festival, modtager 100.000 kroner hver.

Legatet fik de overrakt torsdag eftermiddag i presseteltet på Smukfest af legatets to stiftere, Søs Egelind og Kirsten Lehfeldt.

Det var to glade sangerinder, der modtog prisen.

- Jeg kan ikke lade være med at sige, at det er en fantastisk dag i dag. Det er første gang, jeg optræder på Smukfest, og så modtager jeg ovenikøbet Polka Verner Legatet på samme dag. Det er helt fantastisk, sagde en storsmilende Birthe Kjær på pressemødet.

Også Mø var godt tilfreds.

- Jeg vil bare sige tusind tak. Det er en kæmpe ære at modtage samme pris som så mange seje kunstnere og samtidig stå her ved siden af sådan en badass-legende som Birthe Kjær, sagde Mø.

Polka Verner var trommeslager i Erling Erlang & Trio og døde som 46-årig af kræft i foråret 2003.

Kirsten Lehfeldt og Søs Egelind oprettede Polka Verner Legatet i 2002, hvor de modtog Smukfestprisen og besluttede at bruge pengene på at opmuntre Polka Verner.

Da han året efter var død, besluttede festivalen i samråd med de to kvinder at gøre Polka Verner Legatet til en fast tradition.

Siden har en legatbestyrelse på syv personer hvert år peget på en eller flere prismodtagere.

Sidste år modtog ti humoristiske kvinder prisen, heriblandt Mia Lyhne og Lærke Winther.

/ritzau/