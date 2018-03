Debutant scorer bodilpris for rollen som frygtelig kvinde

København K. Det er første gang Amanda Collin har indtaget en hovedrolle, men hendes arbejde i filmen "En frygtelig kvinde" kastede lørdag aften endnu en pris af sig.

Her kunne hun nemlig gå på scenen og modtage statuetten for bedste kvindelige hovedrolle ved Bodil Prisen i Folketeatret i København.

Indtil for ganske nylig var Amanda Collin et ganske uberørt blad i filmbranchen, men med sin hovedrolle i Christian Tafdrups humoristiske drama er hun på rekordtid kommet på manges læber.

Nu er hun også indehaver af en bodilstatuette.

- Det betyder rigtig meget, at det er anmeldernes pris. Jeg er sindssygt glad og stolt, siger Amanda Collin, der blandt andet var oppe mod Trine Dyrholm i kampen om prisen.

"En frygtelig kvinde" har delt vandene, da den portrætterer en kvinde, som er meget dominerende i sit forhold.

I filmen bliver manden Rasmus manipuleret af sin kæreste Marie, og manuskriptet er løst baseret på instruktør Christian Tafdrups egne oplevelser med kvinder.

Filmen havde ikke et særligt stort budget, og derfor troede Amanda Collin til at starte med ikke, at den ville blive den store biografbasker. Men mere end 188.000 billetter har den solgt indtil videre.

- Vi havde selv kostumer med på optagelse og et par jeans i tasken, og så tænker man, at den nok ikke får distribution. Men der var nogle ting, der skete heldigt for denne her film, siger hun om "En frygtelig kvinde", der blev optaget over 20 dage.

For kun halvanden måned siden kunne Amanda Collin lade sig hylde ved Robert Prisen, hvor den samlede danske filmbranche uddelte statuetter.

- Jeg tror ikke rigtig på vindere og tabere, jeg tror bare, man har et moment, og der er en eller anden "vibe" omkring denne her film, siger Amanda Collin.

Bedste kvindelige birolle fik Julie Christiansen for sin rolle i Avaz-brødrenes "Mens vi lever", hvor hun spiller sammen med blandt andet Sebastian Jessen og Charlotte Munck.

/ritzau/