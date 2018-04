De sidste ord inden dommen

Anklager Jakob Buch-Jepsen satte trumf på sin gennemgang af sagen til allersidst i sin procedure, da han oplyste retten om, hvad der skulle ske med Peter Madsens ubåd. Den var hans kontakt til omverdenen. Det var den folk ville snakke om, det var den, der tiltrak nørderne og gjorde ham fascinerende for kvinderne.

»Vi tænker, vi vil sørge for, at ubåden bliver bortskaffet på behørig vis,« sagde anklageren i et neutralt toneleje og tilføjede:

»Ved simpelthen at skære den i småstykker.«

Kun en kom tilbage

Det var som blev al tvivl, selv den afgørende rimelige, for en stund elimineret i løbet af anklagerens procedure. Det var en komplet udbygning af den grundfortælling, som han indledte med at bede os alle om at huske:

»To mennesker sejlede ud i en ubåd, kun en kom tilbage, og den forsvundne dukkede med tiden op skåret i stykker.«

Dertil kom så henrettelsesvideoerne, spidningsteksterne, dødsfantasier, snuff-smserne, de mange invitationer til forskellige kvinder om at komme med på tur i dagene op til. Så var der saven, de tilspidsede skruetrækkerne, stropperne, mærkerne på kroppen, og endelig mentalerklæringen, der rammede det hele ind, som beskrev den nærmest de handlinger, Peter Madsen stod anklaget for en til en. Som anklageren sagde:

»Mentalerklæringen er vigtig, når man skal vurdere, hvilken sanktion Peter Madsen skal idømmes, men den er også vigtigt for skyldspørgsmålet. Den er rystende læsning. Den er uhyggelig og skræmmende sammenholdt med tiltalen. Den kan forklare, hvorfor et menneske som Peter Madsen kan foretage så bestialske handlinger.«

Det var, som var det påstået planlagte seksualdrab på Kim Wall den fysiske manifestation af Peter Madsens sind. Den mand, som mentalerklæringen dybest set sagde, var så selvovervurderende, at han ville kunne bilde sig selv ind, at han kunne begå den perfekte forbrydelse i fuld offentlighed. Som psykologerne og psykiaterne beskrev ville han gerne virke intellektuel, men var ikke egentlig reflekteret, han idylliserede sig selv, havde udtalt behov for bekræftelse, omgik bedst folk der var underdanige, var rigid og uden klare værdier og normer. Han var følelseskold med psykopatiske og narcistiske træk og en stærkt afvigende seksualitet.

Essensen var, at han var farlig.

»Hvis Peter Madsen ikke skal have livstid, skal han ikke have en normal straf, for Peter Madsen er ikke normal. Vi kan næsten ikke stå med en mere uhyggelig og skræmmende mentalerklæring,« sagde anklageren om sit krav om, at alt andet end en livstidsdom burde udløse forvaring på ubestemt tid.

Anklager Jakob Buch-Jepsen.

Skriger til himlen

Mentalerklæringen skabte symmetri i anklagerens udlægning af begivenhederne. Det hang sammen. Der var en tydelig psykologisk årsagssammenhæng, der betød, som anklageren da også flere gange opfordrede til, at hele den forklaring, som Peter Madsen var kommet med, bare skulle slettes fra sindet. Den havde intet med virkeligheden at gøre. Det var en patologisk løgners fantasi. En forklaring der var kogt sammen i løbet af nogle dages radiotavshed, hvor han pludselig ikke ville udtale sig til politiet, efter de fandt Kim Walls hoved, og den første forklaring om kraniebrud dermed brød sammen.

»Peter Madsen troværdighed er ikke bare lav, den er ikkeeksisterende,« sagde anklageren.

Han fremhævede Peter Madsens forklaring om, at han skiftede forklaring for at skåne Kim Walls forældre for sandheden. Men hvorfor lukkede han så ned for samarbejdet med politiet efter fundet af hovedet, der viste, at hans første forklaring var løgn, spurgte anklageren: »hvilket uskyldigt menneske reagerer sådan.«

»Hvis retten skal bruge tid på Peter Madsens forklaring, så skal man være åben for, at Peter Madsen ville sidde varetægtsfængslet i flere måneder velvidende, at Kim Wall var død af en anden ulykke, end han havde forklaret detaljeret om. Det giver ingen mening og udstiller med al tydelighed, at Peter Madsen blev nødt til at finde på noget nyt efter fundet af hovedet. Det skriger til himlen. Nu må bortforklaringerne have ende,« sagde anklageren som et ekko af offentlighedens krav.

Så kom tvivlen.

Alt eller intet

Forsvarer Betina Hald Engmark angreb anklagerens beviser. I hendes optik var der ingen beviser. Der var kun indicier og vidneforklaringer, som i lige så høj grad understøttede Peter Madsen version af, hvad der skete, som de understøttede anklagerens. Hun gennemgik bevistemaerne et for et.

Slog Peter Madsen Kim Wall ihjel? Gjorde han det med fortsæt? Var det planlagt? Var det seksuelt motiveret?

Hvis anklageren havde søgt en dom for uagtsomt manddrab, så kunne han måske have fået medhold, mente hun. Hendes klient har erkendt at være skyld i Kim Walls død. Det var ham, der lukkede lugen, da motorerne var tændt, så der kom det undertryk, der spærrede hende inde.

»Spørgsmålet er, om han har gjort det med fortsæt. Han har måske gjort det af uagtsomhed, men som anklageskriftet er formuleret, kan man ikke dømme for uagtsomt manddrab,« sagde hun.

Det er alt eller intet.

Det svageste punkt er den manglende dødsårsag. For at komme det i møde opremsede anklageren flere domme, hvor der ikke havde været et lig. Men forsvareren såede tvivl om, om det betød, at der heller ikke var en dødsårsag og kunne opremse flere sager, hvor drabstiltalte blev frikendt, fordi den manglende dødsårsag gjorde det umuligt at bevise, om den tiltalte havde forårsaget døden.

»Så det er ikke korrekt, at dødsårsagen ikke har betydning,« sammenfattede hun.

Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark forlader retten efter afsluttende procedure. Mandag den 23. april 2018.. (Foto: Jens Astrup/Ritzau Scanpix)

Antagelser

Hun mindede om, at retsmedicineren hverken kunne fastslå eller afvise, at Kim Wall døde af en halsoverskåring, kvælning eller forgiftning fra udstødningsgasser. Retsmedicineren kunne ikke engang sige, om noget var mere sandsynligt end andet.

Eksperternes udlægninger om, om det kunne være foregået, som Peter Madsen beskrev, var også i direkte modstrid med hinanden, og hun understregede, at anklagerens ubådsekspert byggede store dele af sin forklaring på stædige antagelser og erfaringer fra milliarddyre militær ubåde frem for egentlige undersøgelser »fordi sådan er det,« som vidnet flere gange svarede på spørgsmål. Antagelser som et andet ekspertvidne fra Teknologisk Institut direkte modsagde.

»Min klient står ikke alene med forklaringen om, at det kan være sket på den måde, og derfor kan det ikke afvises, at det er den rigtige forklaring på, hvorfor vi ikke har Kim Wall iblandt os mere. Når der er den tvivl, skal min klient frifindes,« sagde hun.

Kim Walls DNA var også fundet på håndtaget til den luge, der sad fast, hvilket kunne indikere, at hun havde prøvet at komme ud.

Med udgangspunkt i obduktionsrapporten kunne Betina Hald Engmark også afvise, at der skulle være belæg for, at Kim Wall havde været bundet. Rapporten fastslog ikke, at mærkerne på arme og ben skyldtes stropper. Der var heller ikke fundet DNA på stropperne.

Hun mente heller ikke, at anklageren havde bevist, hvad Peter Madsens motiv for at planlægge et drab skulle være. Anklageren mente, at aflysningen af raketopsendelsen kunne have sat ham i en opgivende tilstand, men flere vidner mente, at han virkede upåvirket af aflysningen. Hun mente heller ikke, at de mange kvinder, han inviterede med ud at sejle i dagene op til, var et bevis, da det ikke engang kunne fastslås, om han ville sejle med dem alle eller en ad gangen.

Henrettelsesvideoerne var ikke heller ikke et bevis. Det var advarselsvideoer fra narkokarteller i stil med ISIS henrettelsesvideoer, som millioner mennesker ser. Ligesom animationsvideoerne ikke var værre end de computerspil, som børn over hele verden spiller dagligt eller gyserfilm, hvor folk bliver mishandlet, spiddet, får skåret halsen over og bliver skåret i stykker.

Med hensyn til seksualiteten havde vidnernes forklaringer vist, at Peter Madsen blev opfattet som passiv, blid, og selv ikke på opfordring kunne finde ud af at have kvælningssex eller spanke en kvinde. Endelig var der sms-korrespondancen, hvor en elskerinde opfordrede Peter Madsen til at true hende, og han skrev, hvordan han ville spænde hende op, spidde hende og skære halsen over på hende. Forsvareren gjorde opmærksom på, at anklageren flere gange spurgte ind til det påfaldende i, at sms-truslerne mindede om, det Peter Madsen var anklaget for.

»Men det er jo ikke så besynderligt, for det er jo på baggrund af den sms-korrespondance, man rejser tiltalen mod min klient,« sagde Betina Hald Engmark.

Med andre ord mener hun, at sammenfaldet skyldtes, at anklagerens påstand byggede på det, Peter Madsen skrev i sms’erne.

Absurd og irrationelt

Hun opremsede, at de tilspidsede skruetrækkere blev købt tilbage i maj måned, og at et vidne på trods af anklagerens forsøg på at placere tidspunktet senere udtrykkeligt sagde, at han så Peter Madsen bære saven mod ubåden mellem klokken 15-16.00, hvilket var før Kim Wall kontaktede Peter Madsen og derfor ikke indikerede et planlagt drab.

Hun understregede også, at retsmedicineren erkendte, at det sår ved vagina, hvor der er fundet spor af blodudtrækning, som tyder på, at det er forårsaget tæt ved dødens indtræden, ikke behøver at være påført ved vagina, men kan skyldes stik gennem maven.

»Stik i maven er det seksuelt betonet? Resten af snitsårene, er der ikke belæg for at sige, er ved dødens indtræden. Derfor er der ikke belæg for at dømme for anden seksuel omgængelse end samleje. For hvis det skulle være sket, er det ikke sket, mens Kim Wall var i live,« sagde hun og understregede, at hvis der var sket noget seksuelt efter døden, så hører det under paragraffen usømmelig omgang med lig.

Til sidst opsummerede hun, at der ikke var skyggen af bevis for anklagen, samtidig med at hendes klients forklaring ikke var blevet modbevist. Dermed ville det være vanskeligt at dømme uden rimelig tvivl

»Min klients forklaring støttes af Teknologisk Institut og flere andre vidner, så der er belæg for min klients historie. Bevisbyrden er ikke løftet. Derfor skal min klient frifindes. Anklageren har ikke ret i sin antagelse om, at Kim Wall har været i live, mens hun blev stukket, der er ikke belæg for, at det var seksuelt betonet eller forberedt. Min klient har handlet fuldstændig absurd og irrationelt, og det skal han dømmes for, men han skal ikke dømmes for mere.«

Dommen falder på onsdag.