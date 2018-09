DBU vil ikke være arbejdsgiver for Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af landsholdet

DBU afviser at forhandle, før landsholdskampen mod Wales er spillet på søndag. William Kvist mener, at parterne skal lade være med at grave sig ned i en skyttegrav. Men det bliver svært. Konflikten er i gang med at ødelægge landsholdsfodbolden, mener Danmarks Idræts Forbund.