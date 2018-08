Dansker opgiver svømmetur på 100 kilometer

Den danske ekstremsvømmer Christina Hedegård har opgivet at svømme fra Nordjylland til Sverige på grund af problemer med en følgebåd, oplyser Psykiatrifonden.

Turen skulle have været på i alt 100 kilometer.

På Facebook skriver Christina Hedegård:

- Så er eventyret officielt slut ... for denne gang! Vi og mange andre har gjort alt, hvad der stod i vores og deres magt, for at det måske kunne lykkes at få projektet ført helt til mål, men desværre uden held.

Planen var at svømme fra Asaa i Nordjylland mod Hönö, der ligger ved Göteborg i Sverige.

Turen begyndte fredag morgen, og fredag aften havde Christina Hedegård problemer med søsyge, skriver TV Midtvest.

Ifølge Psykiatrifonden havde hun det imidlertid fint, da gearkassen på følgebåden sent fredag aften brød sammen.

Det skete, efter at hun havde svømmet 54 af de 100 kilometer.

Derfor forsøgte hun at skaffe en anden følgebåd, men det har hun nu opgivet.

Christina Hedegård samlede ind til Psykiatrifondens arbejde i forbindelse med svømmeturen.

/ritzau/