Danske politihunde skal opsnuse svensker, der har været sporløst forsvundet i 19 år

Danske politihunde skal hjælpe svensk politi i eftersøgningen af en mand, som forsvandt sporløst for 19 år siden efter en koncert.

I Danmark har politiet specialhunde, som er særligt trænede til at søge under jorden. Den teknik er de svenske politihunde ikke trænede i.

Det skriver det svenske medie Expressen.

Derfor er det godt, at politiet kan samarbejde på tværs af landegrænser, fortæller Bo Lundqvist, der er chef for politiet i region Sydsverige, til mediet.

»Vi har ingen hunde, der er uddannet i den teknik. Det er en type teknik, hvor hundeføreren løsner jorden, så hunden kan søge under jorden.«

Det er den 36-årige Lelle Hildenbrand, som de specialtrænede hunde skal finde. Han arbejdede som manager for rockbandet Hammerfall og forsvandt 25. januar 1999 i byen Sølvesborg i Sydsverige efter en koncert.

Svensk politi søgte forgæves efter ham for snart to årtier siden. De mistænker, at det kan være en forbrydelse, som har ført til hans forsvinden.

Nu iværksætter svensk politi den nye eftersøgning og håber på, at de specialtrænede danske hunde endelig kan opsnuse den 36-årige mand og sætte et punktum i sagen.

»Lelle er et sted. Og vi skal finde ham,« siger Bo Lundqvist.

Det er ikke første gang, at politiet hjælper hinanden i eftersøgninger. Dansk politi fik assistance fra sine svenske kolleger i eftersøgningen af ligdele af den svenske journalist Kim Wall sidste år.

I Køge Bugt søgte specialtrænede svenske politihunde efter spor i vandet. Hundene kunne opspore færten af ligdele, som kom op gennem vandet. Her fandt de både en kniv, Kim Walls tøj og en plastikpose med hendes hoved.

Bo Lundqvist er glad for, at der er et godt samarbejde med politiet i Danmark. Han er optimistisk og tror absolut på, at sagen nu vil blive opklaret.

»Vi har bedt om hjælp fra det danske politi og er blevet tildelt den. Svenske hunde lavede en stor indsats i eftersøgningen, der blev lavet i vandet i efteråret (efter Kim Wall, red.).«

»Eftersøgning under jorden er en teknik, hvor danskerne er kommet først, og den skal vi nu satse på,« siger Bo Lundqvist.

Eftersøgningen af den svenske mand vil foregå 19. og 20. juni.

/ritzau/