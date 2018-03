Danske officerer sigtet i spion-sag

De to militærfolk, en nuværende og en tidligere ansat ved den danske ambassade i Abu Dhabi, hovedstad i De Forenede Arabiske Emirater, er sigtet for grov forsømmelighed, idet de ifølge sigtelsen har omgået klassificerede militære dokumenter fra dansk forsvar på en måde, der gjorde det muligt for en lokal ansat person med arabisk baggrund at stjæle materiale og – sådan lyder mistanken – derpå overlade materialet til en »fjendtlig magt«.

De to officerer er sigtet for at have overtrådt den militære straffelovs § 27, der med bøde eller fængsel straffer den, »der groft tilsidesætter sine pligter i tjenesten«. Advokaterne for de to officerer, Martin Cumberland og Torben Koch, bekræfter at deres klienter er sigtede for at overtræde den militære straffelov:

»Min klient nægter sig skyldig. Det er ikke fugls føde på den sag og det er min vurdering, at den aldrig ender i retten,« siger advokat Torben Koch, advokat for én af de to sigtede.

Sagen efterforskers af den militære anklagemyndighed, Forsvarets Auditørkorps, men er helt mørkelagt:

»Jeg kan hverken be- eller afkræfte, at vi efterforsker en sag som dén, du beskriver, men kan generelt sige, at det forekommer, at vi sigter militært personel, også i udlandet, for grov pligtforsømmelse,« siger lederen af efterforskningen, auditør Claus Risbjerg fra den militære anklagemyndighed, Forsvarets Auditørkorps.

Flere kilder siger til Radio24syv, at Forsvarets Efterretningstjeneste i 2017 ved en tilfældighed opdagede, at klassificerede militære dokumenter var i “omløb” hos en “fjendtlig magt” i Mellemøsten; tjenesten hemmeligholder de nærmere detaljer om det opsigtsvækkende fund, men de pågældende dokumenter blev sporet og viste sig at stamme fra den danske ambassade i Abu Dhabi.

Et særligt tilsynshold fra Forsvarets Efterretningstjeneste gennemførte et uanmeldt besøg på ambassaden og opdagede, at det militære personale opbevarede klassificerede militære oplysninger, ikke i pengeskabe eller bag lås og slå på deres »lukkede computere«, men i ringbind, der stod frit tilgængelige i et lokale. Her har en lokal ansat mand med arabisk baggrund - sådan lyder mistanken - haft fri adgang til dokumenterne, og myndighederne mener, at han har kopieret de militære dokumenter og overdraget dem enten direkte eller indirekte til en “fjendtlig magt”. Ifølge Radio24syvs oplysningerne er oplysningerne hemmelige forstået på den måde, at de bærer en af forsvarets klassifikationsgrader, men det er ikke vurderingen, at lækket af dokumenterne har påført Danmark »tydelig skade«.