Danske Lars Eller blev matchvinder i historisk Stanley Cup-triumf

Lars Eller og Washington Capitals vinder Stanley Cup

Lars Eller har natten til fredag dansk tid skrevet dansk sportshistorie ved som den første danske ishockeyspiller at vinde Stanley Cup-trofæet, da hans klub, Washington Capitals, besejrede Vegas Golden Knights med 4-3.

Lars Eller scorede det afgørende mål til 4-3, da der resterede knap otte minutter af tredje periode.

Forinden havde holdene skiftevis haft føringen.

Efter en målløs første periode fik tilskuerne hele fem mål i anden periode.

Jakub Vrana bragte udeholdet fra Washington foran efter godt seks minutter, Nate Schmidt udlignede for Vegas, før Alex Ovechkin igen gav Washington føringen.

Godt to minutter senere fik hjemmeholdet igen udlignet, og Reilly Schmidt bragte holdet foran 3-2 med et halvt minut tilbage af perioden.

I tredje periode sørgede Devante Smith-Pelly for Washingtons scoring til 3-3, og så kom den helt afgørende scoring fra Lars Eller til 4-3. Dermed vandt Capitals finaleserien med 4-1 i kampe.

Det er klubbens første mesterskab i de 44 år, den har været med i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

På Twitter jubler danskere over hele verden over Lars Ellers præstation. Den danske ambassadør i US har således for få timer siden lagt dette billede ud.

Danish congratulations to @Capitals. What a win! And @DenmarkinUSA could not be more proud - Great Dane @lellerofficial with the winning goal! Unreal!!!! I am definitely an #ALLCAPS fan for life pic.twitter.com/oNpcWNiaUV — Lars Gert Lose (@DKambUSA) June 8, 2018

/ritzau/

Bil ramt af stenkast fra motorvejsbro ved Humlebæk

Torsdag aften er en bil på Helsingørmotorvejen blevet ramt af en hård genstand, som formentlig var en sten, der blev kastet fra en motorvejsbro.

Nordsjællands Politi modtog klokken 19.42 anmeldelsen om stenkastet, der fandt sted ved afkørsel fem ved Humlebæk. Det oplyser vagtchef Jan Hedager.

- Bilisten forklarer, at han bemærker, at der står en mandsperson på broen. Derefter bliver han ramt af en massiv genstand - formentlig en sten. Den er et sted mellem et hønseæg og en tennisbold i størrelse, siger han.

Bilisten slap uskadt fra hændelsen, men bilens forrude revnede, og der kom en stor bule på bilens tag.

- Bulen understøtter, at der er tale om en hård genstand, som blev kastet ned, siger vagtchefen.

Efter bilen blev ramt, kørte bilisten ind til siden og ringede til politiet.

Torsdag aften efterforsker politiet episoden. Der er blandt andet blevet eftersøgt med hunde ved broen ved Humlebækvej.

- Hvis man har set nogen stå ved broen, må man meget gerne henvende sig til politiet. Det er en rigtig alvorlig forbrydelse at kaste sådan noget ud, siger Jan Hedager.

Episoden er en af en række sager om kast fra motorvejsbroer de seneste år. I april 2016 mistede en tysk kvinde livet efter, at der blev kastet en tung betonflise fra en motorvejsbro på den fynske motorvej.

Politiet har siden efterforsket sagen og arbejdet ud fra en teori om, at det er en serieforbryder, der stod bag det fatale stenkast og som også har flere andre uopklarede sager om hærværk på samvittigheden.

/ritzau/

Politiet er rykket ud til to skudepisoder ved København

Københavns Vestegns Politi er torsdag aften rykket ud til to skudepisoder.

Kort før klokken 18 blev der affyret skud ved Storkens Kvarter i Albertslund. Her blev en 20-årig mand ramt i benet.

Én 20 årig mand ramt af skud i forbindelse med skyderi i Albertslund. De pårørende er informeret. Respekter afspærringer i området og følg vores anvisninger./Vagtchefen #politidkhttps://t.co/8oHXG4qCx1 — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) 7. juni 2018

I forbindelse med skyderiet blev flere personer anholdt, men de er alle løsladt igen.

Seks timer senere blev der omkring midnat affyret flere skud ved en Shell-tank i krydset mellem Tårnvej og Roskildevej i Rødovre.

- Her bliver en 18-årig mand ramt i den ene fod, hvorefter gerningsmændene kører fra stedet, siger vagtchef Brian Munck.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger befandt offeret sig i en bil, da han blev beskudt.

Han forsøgte at flygte i køretøjet og ramte et stakit. Her forlod han bilen og fortsatte til fods i cirka 100 meter, hvorefter han stoppede ved en trappeopgang. Her blev han mødt af politi, ambulance og en læge, skriver Ekstra Bladet.

Politiet vil ikke afvise, at der er en sammenhæng mellem de to skyderier.

Natten til fredag blev en bil desuden brændt af ved Bagsværd, og vagtchefen vil ikke afvise, at den kan knyttes til en af skudepisoderne. Også ugen forinden blev ni biler brændt af i Bagsværd ved Værebroparken.

Med de to skyderier har Københavns Vestegns Politi måttet rykke ud til mindst 11 skudepisoder siden 2. april og har flere gange indført visitationszoner for at dæmme op for skyderierne.

Politiet har tidligere om flere af skudepisoderne sagt, at de er sket som led i lokale kriminelle gruppers kamp om hashmarkedet.

/ritzau/

Forlig på plads før truende jernbanekonflikt

Kommunernes Landsforening, KL, og Dansk Jernbaneforbund har indgået forlig om overenskomst, der skal til urafstemning. En stor jernbanekonflikt truede fra 11. juni. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse.

Forlig om ny overenskomst for de ansatte på lokalbanerne. Dermed er konflikt afblæst, hvis de ansatte stemmer ja #dkpol #kompoldk #ok18 #arbejde #dktrp @danskjf https://t.co/6N8OTHTLhE — KL (@kommunerne) 8. juni 2018

Konflikten lurede, efter at Dansk Jernbaneforbunds medlemmer afviste en tidligere overenskomst med kommunerne.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har indgået en balanceret aftale med Dansk Jernbaneforbund om ny overenskomst for lokalbanernes ansatte.

- Vi mener, at den nye aftale fortsat sikrer fornuftige rammer for, at lokalbanerne kan indrette den lokale transport efter passagerernes behov, samt for vores ansatte, skriver Peter Hvilshøj, administrerende direktør for Nordjyske Jernbaner i meddelelsen.

Den nye aftale indebærer ud over generelle lønstigninger en forbedring af pensionsforbedringer og nye pauseregler.

Den skal nu til ny urafstemning.

/ritzau/

Senatet i Canada siger ja til fri hash

Et flertal i senatet i Canada har godkendt et lovforslag om at legalisere cannabis for voksne personer. Det er sket natten til fredag dansk tid.

Loven, der ventes at træde i kraft i løbet af et par måneder, indebærer, at personer over 18 år kan dyrke og ryge cannabis. Og dermed også hash, der udvindes fra hampplanten, samt marihuana.

Canadierne får samtidig lov til at besidde op til 30 gram cannabis. Desuden må hver borger dyrke op til fire hampplanter til eget forbrug, såfremt frøene er købt hos en godkendt forhandler.

Loven indeholder også strenge straffe til kriminelle, som forsøger at tjene penge på cannabis. Det kan blandt andet straffes med op til 14 års fængsel at "give eller sælge cannabis til unge", fremgår det den canadiske regerings omtale af loven.

Først skal loven dog tilbage til underhuset, der allerede i november 2017 godkendte at legalisere cannabis. Underhuset skal sige god for eventuelle ændringer foretaget af senatet, men det anses som en formalitet.

Med godkendelsen i senatet er Canada tæt på at blive det første store, vestlige land, hvor voksne lovligt kan nyde cannabis.

Flere delstater i USA har de seneste år gjort cannabis lovligt, og det samme gælder for enkelte lande - eksempelvis Uruguay.

En legalisering af rusmidlet var en af Canadas nuværende premierminister Justin Trudeaus løfter under valgkampen i 2015.

Han har tidligere indrømmet at have røget joints med venner "fem eller seks gange".

Trudeaus liberale regering fremlagde lovforslaget om en legalisering i foråret 2017.

Canadas sundhedsministerium oplyste i forbindelse med forslaget, at "den nuværende lovgivning virker ikke. I mange tilfælde er det lettere for canadiske unge at få fat i cannabis end at købe cigaretter. Derfor vil vi legalisere cannabis".

Cannabis er populært blandt canadiere. Andelen af brugere er blandt de højeste i verden ifølge den canadiske regerings hjemmeside.

I 2015 oplyste 21 procent af unge, at de havde brugt cannabis inden for det seneste år, mens andelen blandt "unge voksne" var 30 procent.

/ritzau/AFP

Dødstal i Guatemala efter vulkanudbrud stiger til over 100

Det officielle dødstal i forbindelse med et stort vulkanudbrud i Guatemala søndag har passeret 100.

Retsmedicinere i landet oplyser natten til fredag dansk tid, at 109 personer er bekræftet omkommet, skriver Reuters.

Den skoldhede masse, der begravede mange ofre søndag, har efterladt ligene i en tilstand, der gør identificeringsarbejdet vanskeligt.

Derfor må retsmedicinerne gøre brug af DNA-test og andre metoder for at identificere ofrene.

Søndagens udbrud var det kraftigste i fire årtier fra vulkanen Fuego, der ligger godt 40 kilometer fra hovedstaden Guatemala City.

Omkring 200 mennesker er meldt savnet.

Eftersøgningen af de savnede i landsbyer nær vulkanen blev torsdag indstillet, skriver nyhedsbureauet AP.

Den stadig glohede lava udgør en risiko for redningsarbejderne, og desuden er der nu gået 72 timer siden udbruddet, oplyser det nationale katastrofeberedskab.

Brandmyndighederne i Guatemala vurderede allerede onsdag, at chancen for at finde nogle af de savnede i live er "minimal".

Redningsindsatsen blev også forsinket af, at der fortsat er risiko for nye strømme af lava fra vulkanen.

Onsdag måtte redningsarbejdere således suspendere eftersøgningen, fordi en ny lavastrøm flød ned ad den vestlige bjergside af Fuego.

/ritzau/

Kat på banen i Champions League-kamp koster klub dyrt

Den tyrkiske fodboldklub Besiktas er idømt en bøde på 34.000 euro eller cirka en kvart million kroner, fordi en vildfaren kat løb ind på grønsværen under en kamp i Champions League. Det meddelte det europæiske fodboldforbund, Uefa, torsdag.

Forbundet kritiserer samtidig Besiktas for "utilstrækkelig sikkerhedsarbejde".

Hændelsen fandt sted i marts, da Besiktas på hjemmebane tog imod Bayern München i ottendedelsfinalen i Champions League.

Katten undveg først sikkerhedsvagterne og var lynhurtigt inde på banen. Spillet blev kortvarigt stoppet, da katten i begyndelsen af anden halvleg blandede sig med de 22 spillere.

Først da katten hoppede over et reklameskilt og forsvandt fra rampelyset, fløjtede den engelske dommer Michael Oliver kampen i gang igen.

Besiktas blev også straffet for, at klubbens tilhængere kastede ting ind på banen.

Bayern vandt opgøret i Tyrkiet med 3-1 efter at have sejret 5-0 på hjemmebane i den første kamp.

/ritzau/