Danske kameraer skal i rummet og forbedre vejrudsigten

Lystrup. Vejret bliver måske ikke bedre, men det skulle vejrudsigterne gerne.

Det er i hvert fald missionen, når den europæiske satellit Aeolus sendes op fra rumcentret Kourou i Fransk Guyana.

Satellitten skal måle vindhastigheder og vindforhold i den lave del af atmosfæren op til 30 kilometer over jordoverfladen.

Målet med de nye data er at få en mere underbygget viden om samspillet mellem vind, trykforhold, temperatur og luftfugtighed og i sidste ende give en mere præcis forudsigelse af vejret.

Med om bord har satellitten to danske stjernekameraer, der er udviklet af den højteknologiske virksomhed Terma.

Kameraerne sikrer, at satellittens kontrolsystemer hele tiden har styr på, hvordan sonden er orienteret i rummet.

Det er alfa og omega, for at de videnskabelige målinger kan bruges, fortæller rumfartsingeniør hos Terma Peter Davidsen. Ifølge ham giver satellitten et meget vigtigt bidrag til meteorologer verden over.

- Forudsætningen for at lave en god vejrudsigt er at kende vejret nu, og hvordan det har været. Ellers er det umuligt at forudsige, hvordan det bliver i fremtiden.

- Over 70 procent af jordens overflade er dækket af vand, og der er en masse steder, hvor man ikke får målinger fra i dag. Men fra en satellit kan man måle vinde 24 timer i døgnet fra alle steder.

- Det vil være et uvurderligt ekstra bidrag for meteorologerne, siger han.

Spørgsmål: Kan man i fremtiden være helt sikker på, at man kan stole på vejrudsigterne?

- Nej. Det er ikke sådan, at det her er et mirakelmiddel, men det vil være et meget vigtigt bidrag til at gøre vejrudsigterne endnu bedre.

Satellitten skulle efter planen være sendt ud i rummet tirsdag aften dansk tid, men - ironisk nok - på grund af vejrforholdene er udsendelse udskudt.

Efter planen sendes satellitten ud i rummet onsdag aften klokken 23.20 dansk tid.

/ritzau/