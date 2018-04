Danske biografer har solgt færre billetter de seneste to år: »Situationen for dansk film helt ad helvede til«

2015 var et godt år for danske biografer, men de seneste to år er der solgt færre billetter, viser tal fra Danmarks Statistik. Forsøget på at skabe en ny dogmeæra har slået fejl, mener formanden for Danske Biografer.