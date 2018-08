Danske biler udleder markant mere CO2 end antaget

Nye udregningsmetoder viser ifølge Danmarks Statistik, at CO2-udslippet fra biler i Danmark er markant højere end tidligere antaget.

Det skriver Danmarks Statistik.

- I september 2017 blev en ny metode til måling af personbilers CO2-udslip og energiforbrug taget i brug.

- Formålet med den nye såkaldte WLTP-metode er at få et mere realistisk billede af udslip og forbrug end den gamle NEDC-metode. Metoden bruges ved typegodkendelse af biler til blandt andet det europæiske marked, skriver Danmarks Statistik.

Med den nye - og altså mere realistiske metode - ligger målingen af danske bilers CO2-udslip 21 procent højere end tidligere antaget. Det er en markant forskel.

- Et aktuelt niveau på 135 gram per kilometer mod 113 gram per kilometer.

- Samtidig er energieffektiviteten samlet set lidt over 17 procent lavere - et aktuelt niveau på lidt over 18 km/liter mod 22 km/liter, skriver Danmarks Statistik.

