Danske Astralis vinder VM i Counter Strike – og 3,2 millioner kroner

Det danske e-sportshold Astralis vinder stor major-turnering i London i computerspillet Counter Strike efter sejr over Natus Vincere fra Ukraine i finalen.

Sejren i finalen var meget suveræn, da Astralis vandt 16-6 på den første bane og 16-9 på den anden. Dermed vandt holdet 2-0.

Astralis fik en god start på finalen og bragte sig hurtigt i komfortabelt i front, og bortset fra stillingen 6-7 på anden bane var de ukrainske modstandere aldrig tæt på.

Turneringen i London er den sidste af årets to majors. De bliver populært kaldt for VM, da hele verdenseliten er samlet.

Søndagens finale var en dyst mellem de på papiret to bedste hold i verden. Astralis er nummer et på verdensranglisten og Natus Vincere nummer to, og dermed formåede danskerne at leve op til favoritværdigheden.

Med sejren får danskerne 3,2 millioner kroner i pengepræmie, mens Natus Vincere får i underkanten af en million kroner.

Turneringen blev spillet i Wembley Arena i den britiske hovedstad, og mere end 10.000 tilskuere var på lægterne i søndagens finale.

Astralis fortsatte det gode spil fra semifinalen, hvor danskerne i komfortabel stil slog amerikanske Team Liquid 2-0 efter at have vundet 16-8 og 16-7.

Med sejren i London får Astralis rettet op på et skuffende resultat ved årets første major i januar i USA, hvor holdet røg ud inden de afgørende kampe.

Titlen er Astralis' anden i major-sammenhæng. Den første blev vundet sidste år i Atlanta i USA.

Det danske hold består af Lukas Rossander, Peter Rothmann, Emil Reif, Andreas Højsleth og Nicolai Reedtz. Astralis er trænet Danny Sørensen.

Holdets næste opgave er næste weekend i Istanbul, når turneringen Blast Pro Series løber af stablen.

/ritzau/