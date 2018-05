Dansk universitet i brøler: Mindst 100 færdiguddannede manglede et semester

Frederik Egeris Svendsen gik indtil for nyligt på Aalborg Universitet. Nu er han flyttet til Esbjerg og er lige blevet far for anden gang. Egentlig var det meningen, at familien skulle nyde sommeren med den nyfødte, men en fejl på Aalborg Universitet sender nu Frederik tilbage på skolebænken.

»Vi er lige flyttet til Esbjerg, jeg er gået i gang med at søge arbejde, og vi havde planlagt en tur til Sverige. Nu skal jeg i stedet bruge tiden på at læse 1500 siders pensum og skrive to opgaver. Det er simpelthen så ærgerligt, at vi ikke kan komme videre med vores planer,« siger Frederik Egeris Svendsen.

Nu viser det sig, at Aalborg Universitet i flere år har haft en praksis, der strider imod Undervisningsministeriets retningslinjer om, at studerende på tofaglige områder skal have 120 ECTS på deres sidefag. Derfor har studerende, der eksempelvis læser historie og samfundsfag kun opnået 90 ECTS under deres uddannelse, og det svarer til, at de studerende har gået et helt semester for lidt i skole.

Prorektor for uddannelse på Aalborg Universitet, Inger Askehave, beklager overfor de studerende, der er ramt af fejlen og siger, at man gør alt, hvad man kan, for at rette op på problemet.

»Det har været en administrativ praksis, der ikke har været stillet spørgsmål ved før nu. I fremtiden vil vi sikre, at studieordningerne er i overensstemmelse med de nye faglige mindstekrav, som ministeriet netop har sendt. Og så er vi ved at undersøge om studiestrukturen for vores gymnasielæreruddannelser evt. kan ensrettes,« siger Inger Askehave.

Præcis hvor mange studerende, der er omfattet af problemet er endnu uvist. Indtil videre har op mod 100 studerende fået besked.

»De studerende vil blive tilbudt individuelt tilpassede forløb. Alle har allerede fået eller vi få et individuelt møde med de respektive studieledere og studienævnsformænd og tilbudt en løsning. Det vil være løsninger, som er så fleksible og med så stor hensyntagen til den studerendes situation som overhovedet muligt. Og jeg kan sige, at vi vil strække os langt for at hjælpe de studerende«, siger Inger Askehave.

Nogle har fået meritoverført fag fra tidligere uddannelser, andre går helt fri, fordi deres studieretning alligevel ikke var omfattet af fejlen, men et fælles problem for alle de berørte, som det ikke er lige til at finde en løsning på, det er, at de alle sammen skal sidde et halvt år mere på SU. Samtidig går Frederik Egeris Svendsens kæreste på barselsdagpenge.

»Det betyder, at vi har et markant mindre råderum i dagligdagen, end vi havde budgetteret med. Vi kan nok stadig sidde i det, vi bor i nu, men den opsparing, vi gerne ville have sat i gang, den kommer til at blive udsat,« siger Frederik Egeris Svendsen.

Frederik Egeris Svendsen var, inden han modtog besked fra Aalborg Universitet, allerede i gang med at søge job, men det er også sat på pause. Nu venter i stedet nogle intensive måneder med opgaver.