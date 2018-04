Dansk statsborger udleveres til Rwanda i sag om folkedrab

En 50-årig dansk statsborger skal udleveres til Rwanda, hvor han er anklaget for at have deltaget i folkedrabet i 1994.

Det har Retten i Hillerød tirsdag eftermiddag besluttet.

»Udleveringen til strafforfølgelse er ikke i strid med udleveringsloven, ligesom en udlevering ej heller er i strid med de relevante bestemmelser i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention,« siger retsformand Jens Berg.

Afgørelsen er helt i tråd med, hvad Rigsadvokaten kom frem til i efteråret 2017. Her vurderede Rigsadvokaten, at man godt kunne udlevere den nordsjællandske mand til retsforfølgelse i Rwanda.

Læs også Dansk statsborger risikerer udlevering til Rwanda: Anklaget for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden

Den 50-årige mand, der kom til Danmark i 2001, nægter anklagerne, og han indbragte Rigsadvokatens afgørelse med det samme for retten.

Men det fik han altså ikke noget ud af i første omgang.

Mandens advokat, Bjørn Elmquist, oplyser nemlig, at kendelsen ved Retten i Hillerød kæres til landsretten.

Manden er i sit tidligere hjemland tiltalt for at have deltaget i en stribe forbrydelser, da cirka 800.000 mennesker, især tutsier og moderate hutuer, i 1994 blev slået ihjel.

FAKTA: Her er danske Rwanda-sager Folkedrab i Rwanda har ført til danske sager. Nu har byret truffet afgørelse om udlevering af dansk-rwander. Retten i Hillerød har tirsdag afgjort, at den danske statsborger WT, der stammer fra Rwanda, kan udleveres til Rwanda i en straffesag om folkedrab og forbrydelser imod menneskeheden. Han blev forsvaret af advokat Bjørn Elmquist. Flere gange tidligere har dansk politi undersøgt sager med relation til folkedrabet: * I 2013 godkendte Højesteret udlevering af en tidligere skoleinspektør, Emanuel M., der i Danmark boede i Kirke Sonnerup. Han blev udsendt i juli 2014. Landsretten i Kigali i Rwanda har 29. november 2017 idømt ham fængsel på livstid. Han fik afslag på et ønske om at få Bjørn Elmquist som en af sine forsvarere. Emanuel M. kom til Danmark i 2001 ligesom WT. * I 2005 var danske politifolk i Rwanda for at skaffe beviser mod et tidligere parlamentsmedlem, der var flygtet til Danmark. Han døde, inden sagen kom for retten. * I 2000 blev Innocent S., tidligere kaptajn i Rwandas hær, anholdt i Skjern, fængslet og senere udleveret til en særlig domstol for folkedrabet, ICTR, i Arusha i Tanzania. Han blev idømt fængsel i 15 år som medskyldig i drabene på ti belgiske FN-soldater og som medskyldig i drabet på premierminister Agathe Uwilingiyimana. Kilder: Ritzau, retsmøder, anklagemyndigheden. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Den 50-årige fik dansk statsborgerskab for lidt over tre år siden. Han har fire børn og er aktiv i en baptistkirke.

Sagen har været længe undervejs. Det var helt tilbage i 2014, at Rwanda bad Danmark om at få manden udleveret. Men først i maj 2017 - efter mere end to års undersøgelser og overvejelser, blev manden anholdt af dansk politi.

FAKTA: Læs her om folkedrabet i Rwanda 800.000 blev slået ihjel ved folkedrab i Rwanda. Byret har tirsdag afgjort sag om udlevering af dansk-rwander. Folkedrabet i det centralafrikanske land Rwanda udspillede sig for mere end 23 år siden. Tirsdag afgjorde Retten i Hillerød, at en 50-årig dansk-rwander kan udleveres til Rwanda, hvor han anklages for at have deltaget i folkedrabet. Her er der væsentligste begivenheder undervejs: * Nedskydningen af præsident Juvenal Habyarimanas fly i april 1994 fremprovokerede et etnisk opgør mellem hutuer og tutsier. * Hutuerne, som Habyarimana tilhørte, svarede straks igen med voldsomme angreb på tutsierne, som var i mindretal. * Blodbadet varede i 100 dage. Næsten 800.000 mennesker mistede livet. Ofrene var tutsier og moderate hutuer. * Mange blev hakket ihjel med macheter eller køller udstyret med pigge. * Før massakren udgjorde hutuerne cirka 80 procent af Rwandas befolkning på seks millioner mennesker, mens tutsierne udgjorde cirka 15 procent. * Mange flygtninge slog sig ned i Tanzania og Burundi, mens andre fandt vej til Europa. * FN oprettede i december 1994 en krigsforbryderdomstol i Arusha i Tanzania til behandling af sagerne om folkemord i Rwanda. Kilder: AFP, Reuters og Ritzau. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

/ritzau/