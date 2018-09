Dansk statsborger udleveres til Rwanda i sag om folkedrab

En 51-årig dansk statsborger skal udleveres til Rwanda, hvor han er anklaget for at have deltaget i folkedrabet i 1994.

Det beslutter Østre Landsret fredag i en kendelse.

»Vores konklusion er, at vi stadfæster byrettens afgørelse, hvor man godkendte, at du kan udleveres. Det er en enig landsret, der har truffet afgørelsen,« lyder det fra retsformanden.

Myndighederne i Rwanda beskylder manden for at have været med, da omkring 2000 mennesker, der havde søgt tilflugt i en kirke i Busasamana-sognet og i et universitet i Mutende, blev slået ihjel.

På få dage blev der i alt dræbt omkring en million mennesker i folkedrabet i det centralafrikanske land.

