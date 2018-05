Dansk nobelprismodtager i kemi er død - 99 år

Nobelpristageren Jens Christian Skou er død. Han sov stille ind i en alder af 99 år, oplyser Aarhus Universitet.

Jens Christian Skou er den seneste dansker, der har modtaget Nobelprisen.

Det skete i 1997, da han modtog prisen i kemi for sin opdagelse af den såkaldte natrium-kaliumpumpe, der er nødvendig for at få nerveceller til at fungere.

Videnskabsmanden voksede op i Lemvig, men læste medicin på Københavns Universitet.

Han ville egentlig have været kirurg, men han kunne ikke holde til nattevagterne som læge, har han tidligere fortalt.

Derfor begyndte han at forske i bedøvelse og blev i 1947 tilknyttet Aarhus Universitet som lektor og siden professor og institutbestyrer på Biofysisk Institut.

Selv om han blev pensioneret i 1988, havde han indtil for få år siden stadig kontor på universitetet.

Og i 2015 fik han i en alder af 96 år optaget sin sidste videnskabelige artikel i Journal of Psychiatric Research.

De 13 danske Nobelprismodtagere: 1903: Niels R. Finsen. Medicin 1908: Fredrik Bajer. Fred 1917: Karl Gjellerup. Litteratur 1917: Henrik Pontoppidan. Litteratur. 1920: August Krogh. Medicin 1922: Niels Bohr. Fysik 1926: Johannes Fibiger. Medicin 1943: Henrik Dam. Medicin 1944: Johannes V. Jensen. Litteratur 1975: Aage Bohr. Fysik 1975: Ben Mottelson. Fysik 1984: Niels Kaj Jerne. Medicin 1997: Jens Christian Skou. Kemi Udvid faktaboks Skjul faktaboks

I et interview i 2008 sagde Jens Christian Skou beskedent, at hans opdagelse, der førte til Nobelprisen, formentlig var havnet i bunken med »ikke-støtteværdige projekter«, hvis han skulle have søgt støtte til forskningen under de nuværende vilkår.

»Jeg havde aldrig fået penge til at undersøge med det nuværende system,« sagde den dengang 90-årige Jens Christian Skou til universitetsavisen Campus.

Han lagde ikke skjul på, at han fandt det ødelæggende, at nutidens forskere må bruge megen tid på at søge om eksterne midler til deres arbejde.

Jens Christian Skou, der også har modtaget Eric K. Fernströms Store Nordiske Pris, ville være fyldt 100 år i oktober.

I samme måned bliver Aarhus Universitets Institut for Biomedicins nye tilbygning indviet, og den får navnet "Skou-bygningen" til ære for universitetets første nobelprismodtager.

Jens Christian Skou har tidligere også fået en vej i nærheden af universitetet opkaldt efter sig.

/ritzau/