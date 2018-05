Nobelpristageren Jens Christian Skou er død. Han sov stille ind i en alder af 99 år, oplyser Aarhus Universitet.

Jens Christian Skou er den seneste dansker, der har modtaget Nobelprisen.

Det skete i 1997, hvor han modtog prisen i kemi for sin opdagelse af den såkaldte natrium-kaliumpumpe, der er nødvendig for at få nerveceller til at fungere.

/ritzau/