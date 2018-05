Dansk kvinde hårdt kvæstet af stenkast fra motorvejsbro

Tirsdag aften var der ikke mindre end to tilfælde af stenkast fra motorvejsbroer umiddelbart syd for den dansk-tyske grænse.

Det oplyser det tyske politi i Flensborg ifølge TV Syd.

Omkring klokken 22 blev en bilist ramt af en granitsten, som blev kastet ned fra en motorvejsbro lidt syd for grænseovergangen ved Padborg i Sønderjylland.

Både tysk politi, brandvæsen og redningsmandskab blev efterfølgende tilkaldt til ulykken.

Stenen smadrede forruden og skadede den kvindelige bilist.

Den 58-årige kvinde er ifølge TV2 dansker. Hun bor i Flensborg, men arbejder i Danmark.

TV Syd skriver, at hun er blevet alvorligt kvæstet og nu er indlagt på et sygehus i Flensborg, skriver TV Syd.

Bilen blev ramt, da den kørte under en motorvejsbro ved Ellund på den tyske motorvej A7. Det er umiddelbart syd for motorvej E45 ved Padborg.

Granitstenen måler 25 gange 25 centimeter og blev efterfølgende fundet i midterrabatten.

Oprydningsarbejdet efter ulykken medførte en kø på omkring 300 meter på den danske side af motorvejen i retning mod Tyskland, skriver TV Syd.

Mellem midnat og frem til klokken 02.00 natten til onsdag omdirigerede Syd- og Sønderjyllands Politi derfor trafikken til Tyskland gennem Padborg by.

Tysk politiet har ikke foretaget anholdelser.

En halv time før stenen blev kastet fra motorvejsbroen ved Ellund, blev også en anden sten kastet ned på motorvejen fra en motorvejsbro syd for Brarup.

Det er cirka ti kilometer længere sydpå i Slesvig-Holsten, oplyser det tyske politi i Flensborg.

Her kom ingen til skade, skriver TV Syd.

Fyns Politi vil nu kontakte tysk politi for at undersøge, om de to stenkast syd for den danske grænse har forbindelse til et stenkast ved Odense i 2016, der kostede en tysk kvinde livet.

Det siger Richardt Jakobsen, vicepolitiinspektør i Fyns Politi.

»Vi har ikke været i kontakt med tysk politi endnu, men det vil vi helt sikkert gøre for at høre, om der er tråde mellem de to sager, og så får vi et svar på, om der er noget, vi kan bruge til noget,« siger Richardt Jakobsen til Ritzau.

/ritzau/