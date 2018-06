Dansk IS-kriger strandet i Tyrkiet - får ikke nyt dansk pas

Politiet kan nægte at udstede et nyt dansk pas til en dansk-tyrkisk IS-kriger, så han kan vende tilbage til Danmark.

Det slår Retten i Glostrup fast i en kendelse torsdag.

Manden har været på fri fod i Tyrkiet siden marts 2017, men kan ikke vende tilbage til Danmark, fordi han har fået frataget sit danske pas, da han rejste til Syrien.

Den 24-årige voksede op på Vestegnen i København, men som 19-årig besluttede han sig for at rejse til det borgerkrigshærgede land for at kæmpe for Islamisk Stat.

Radio 24syv har dækket sagen og har interviewet den nu 24-årige mand.

Til radiostationen har han fortalt, at han i 2013 rejste til Raqqa i Syrien, som fra 2014 til 2017 var under Islamisk Stats kontrol.

Her fik han frataget sit danske pas ved ankomsten, og herefter indgik han i en kampbrigade for Islamisk Stat i næsten to år.

Tom Christensen er juridisk seniorkonsulent ved Københavns Vestegns Politi og anklager i sagen.

Han er tilfreds med, at IS-krigeren ikke vender tilbage til Danmark.

- Vi noterer med tilfredshed, at retten nu har godkendt vores vurdering om at nægte at udstede et pas, siger senioranklageren.

/ritzau/