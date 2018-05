Dansk IS-jihadist kendt fra omdiskuteret video er fængslet i Tyrkiet

Én i årevis stærkt eftersøgt dansk statsborger, den 26-årige terror-sigtede Ahmad el-Haj, der er kendt fra en propagandavideo, hvor han skød til måls efter billeder af blandt andre Muhammed-tegner Kurt Westergaard, Anders Fogh Rasmussen og Naser Khader, er fængslet i Tyrkiet og afventer nu udlevering til Danmark.

Det bekræfter vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi:

»Jeg kan bekræfte, at han er anholdt i Tyrkiet, og at dansk politi er i dialog med de tyrkiske myndigheder,« siger han til Radio24syv.

El-Haj var én af fire – de øvrige tre er døde – i en kernegruppe af Syriens-jihadister med udgangspunkt i den radikaliserede gruppe »Kaldet til Islam«, der som de første danskere udrejste sig til Syrien i 2012. Gruppen »Kaldet til Islam« radikaliserede og slusede i de følgende år et antal andre danske statsborgere med muslimsk baggrund ind i Syrien, hvor de tilsluttede sig Islamisk Stat.

Ahmad el-Haj og de øvrige tre medlemmer af gruppen blev i 2014 sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 om terrorisme og straffelovens paragraf 136 om at tilskynde til en forbrydelse ved på en propaganda-video, optaget i Syrien, at skyde til efter måls efter billeder af blandt andre Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen. Alle fire blev ved et grundlovsforhør i Københavns Byret i 2014 fængslet in absentia – uden at være til stede – og de har siden været efterlyst internationalt.

På videoen optræder også den kendte salafist Abu Khattab, der selv siden blev dræbt i Syrien. Før det opfordrede han danske muslimer til at drage i hellig krig.

I december 2017 dukkede Ahmad el-Haj pludselig op i Tyrkiet sammen med sin kone – han var blevet gift i Syrien – og to børn på kun to og tre år; alle fire blev tilbageholdt og har været det siden. Ahmad el-Haj ønsker nu øjeblikkelig udlevering til Danmark. Ifølge hans søster, Samah el-Haj, er han hårdt såret efter et bombeangreb, der gør, at han har brug for en operation i ben, hofte og ryg, for igen at kunne komme til at gå.

Søsteren har netop besøgt ham i Tyrkiet, og fortæller til Radio24syv, at han har urinvejsinfektion og sidder i kørestol.

»Han er dansk statsborger, og han burde være hjemme nu. Hvis han havde heddet Rasmus, havde han været hjemme. Men der sker nærmest ingenting. Han vil gerne hjem, og vi vil gerne have ham hjem, selv om det betyder, at han bliver dømt. Han har ret til at blive retsforfulgt i Danmark ligesom alle andre statsborgere, der begår fejl. Og han har så alvorligt brug for lægehjælp. Det er ikke menneskeligt at lade ham sidde og rådne op under de forhold, han sidder under nu,« siger hun.

Også den sigtedes advokat, Michael Juul Eriksen, siger, at processen går »alt for langsomt«, og at hans klient meget gerne vil hjem til Danmark. Michael Juul Eriksen er bekymret for, om der bliver gjort nok.

»Det går alt for langsomt i forhold til hans tilstand. Informationsniveauet er ikke specielt højt, og i meget lang tid er der ikke sket noget. Jeg er derfor bekymret for, om der bliver gjort tilstrækkeligt.«

Vicepolitiinspektør Jens Møller Jensen fra Københavns Politi oplyser dog, at Danmark gør det, »der skal gøres« for at få den 26-årige terror-sigtede udleveret til Danmark.

»Vi har kontaktet de tyrkiske myndigheder og gjort dem bekendt med, at vi har en udleveringsbegæring på ham. Det var de opmærksomme på, og der kører det spil, der skal, mellem de danske myndigheder og Tyrkiet.«

Jens Møller Jensen ønsker ikke at oplyse, hvornår Danmark – i løbet af de omkring seks måneder, han har siddet fængslet i Tyrkiet – tog kontakt til de tyrkiske myndigheder.

Til trods for, at den 26-årige er dansk statsborger, og er sigtet, efterlyst og fængslet in absentia ved en dansk domstol, mener tidligere justitsminister Morten Bødskov (S) ikke, at Danmark skal arbejde for at få ham hjem:

»Ham skylder vi intet. Og derfor synes vi ikke, at vi skal gøre noget aktivt for at få ham og andre som ham hjem. Han har fravalgt de værdier, vi står på i Danmark.«

Det samme siger forsvarsordfører Rasmus Jarlov fra De Konservative:

»Vi skylder ham ingenting. Han ligger, som han har redt, og jeg vil opfordre de danske myndigheder til at lade være med at arbejde for at få sådan en person hjem.«

Flere andre lande er også plaget af spørgsmål om, hvorvidt de skal hente udrejste statsborgere hjem.

I Frankrig kæmper flere familier til IS-krigere for at hente dem hjem til Frankrig for retsforfølgelse, mens Storbritannien allerede blankt har afvist at hente britiske IS-krigere hjem. Blandt andet fordi det er svært at dokumentere og bevise, at en statsborger har kæmpet for Islamisk Stat og begået krigsforbrydelser eller terror i den syriske borgerkrig eller Irak, hvorfor de formodede krigere måske ender på fri fod.

Alligevel mener den kendte forsvarsadvokat Thorkild Høyer, at Danmark må hjemtage statsborgere og retsforfølge dem på dansk jord:

»Sådan er folkeretten, om vi kan lide det eller ej. Jeg kan godt forstå dem, der har lyst til at lade de her mennesker sejle i deres egen sø, men vi er internationalt forpligtede til at tage dem hjem, hvis de er danske statsborgere. Så kan man retsforfølge dem for de forbrydelser, som de måtte have begået,« siger han.