Dansk huledykker i Thailand efter tragisk dødsfald: »Det har ændret stemningen, og optimismen har fået et hak ned«

I nat døde en dykker i forsøget på at levere iltbeholdere til det thailandske fodboldhold, der i næsten to uger har siddet indespærret i en oversvømmet grotte. Den tragiske ulykke understreger situationens alvor, fortæller en dansk dykker på stedet.

»Det har ændret stemningen, og optimismen har fået et hak ned. Vi har hver dag arbejdet for at få drengene ud, og hver dag er vi kommet tættere på. Men det er en svær opgave, og det er endnu tydeligere nu,« siger Ivan Karadzic.

Ivan Karadzic er dansk huledykker og indehaver af Koh Tao Tec Divers på den sydthailandske ø Koh Tao, men de seneste dage har han været i den anden ende af landet for at hjælpe til under redningsaktionen.

Den thailandske flåde leder aktionen, men godt 10 frivillige huledykkere og et stort antal amerikanske og australske navyseals er også til stede. Ivan Karadzics rolle har været at hjælpe de thailandske dykkere.

»Jeg har dykket ind i hulesystemet med lufttanke og placeret dem på en station på vej inde i grotten,« siger han.

De 12 indespærrede drenge er mellem 11 og 16 år og spiller på fodboldholdet »Vildsvinene«. De har været fanget i grotten siden 23. juni sammen med deres 25-årige træner. Holdet gik ind i grotten på trods af advarsler om, at det kunne være farligt i regntiden.

The moment missing Thai boys and their football coach are located over a week after going missing in a cave system



Full story: https://t.co/crXaVZejY9 pic.twitter.com/SM8mvfNuic — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 2. juli 2018

Lige nu sidder de i sikkerhed i et nogenlunde tørt hulrum på 30 gange 30 meter, hvor redningsholdet har installeret elektricitet, og hvor det er muligt at levere mad, medicin og luftflasker til drengene.

Udfordringen er at få dem ud i dagslyset gennem det fire kilometer lange grottesystem oversvømmet med mørkt og mudret vand.

»Det store problem er, at der er tale om børn, som ikke er dykkere. Dykket kræver, at vi forbereder det rigtig godt. Men vi hører, at moralen er høj blandt drengene,« siger Ivan Karadzic.

Redningsplanerne er gået i flere retninger: Vandpumper har drænet godt 1,5 kilometer af grotten, men der er stadig et stykke, før drengene selv kan gå ud. Og lørdag ventes monsunregnen igen at ramme området, og så er arbejdet spildt.

Redningsholdet har også overvejet at bore hul ned til grotten, men det har vist sig stort set umuligt i det ufremkommelige terræn.

Derfor er det mest sandsynlige, at drengene og deres træner skal lære at dykke og ekskorteres ud af professionelle dykkere. Alternativt, har de thailandske myndigheder sagt, må drengene blive i grotten til efter regntiden - i flere måneder.

Ivan Karadzic fortæller, at der udenfor grotten er opstået 'en aktivistisk lille by' med pressefolk, mad- og kaffeboder, kommandotelte og udenlandske frivillige i kølvandet på fodboldholdets indespærring.

»Her er næsten flere presse- end redningsfolk. Men der har heller ikke været nogen tilsvarende historie i dykkerverdenen før,« siger Ivan Karadzic, der også selv regner med at blive i Chiang Rai et stykke tid endnu.

»Vi har planlagt at blive her, indtil der ikke er brug for vores hjælp længere. Vi tager ikke hjem lige foreløbigt,« siger Ivan Karadzic .