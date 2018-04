Dansk forskning afslører superdykkeres hemmelighed

Hvor længe kan du holde vejret? I 40 sekunder - i 60?

I Sydøstasien lever imidlertid et kystfolk, hvor mange kan holde vejret i både fire og fem minutter - og i samme åndedrag dykke op til 70 meter ned i havet for at harpunere fisk. Helt uden kunstig iltforsyning.

Men hvad er det såkaldte bajaufolks hemmelighed?

Det har et internationalt forskningsteam under ledelse af professor Eske Willerslev fra Københavns Universitet efter alt at dømme afsløret, og deres svar lyder:

En megastor milt, som typisk er hele 50 procent større end hos en nært beslægtet befolkningsgruppe i områderne omkring Filippinerne, Malaysia og Indonesien, som ikke praktiserer fridykning.

En stor miltkapacitet er en fordel i forbindelse med fridykning. Milten fungerer som en slags iltpumpe, for når et menneske i forbindelse med eksempelvis dykning oplever et pludseligt og markant fald i mængden af tilgængelig ilt, trækker milten sig sammen.

Når det sker, sendes der ekstra mange ilttransporterende røde blodlegemer ud i blodbanen, og derfor antages den kraftigt forstørrede milt hos bajau-folket at øge deres evne til at udholde iltmangel.

Mega-milten hos bajau-folket er afsløret via ultralydsskanninger. De blev udført af evolutionsbiolog Melissa Ilardo, som fik ideen til at prøve at kortlægge den særlige fridykningskapacitet, da hun for et par år siden skulle forberede sin ph.d.-afhandling.

Foruden ultralydsmålingerne gennemførte Melissa Ilardo og hendes kolleger en række dna-analyser, og de viser noget meget interessant, fortæller Eske Willerslev.

»Her er det nemlig lykkedes at finde nogle særlige ændringer – mutationer – i to gener hos bajau-folket. Den ene ændring kan relateres til den forstørrede milt. Den anden har, på en endnu ikke klarlagt facon, med den såkaldte dykkerrespons at gøre. Og det meget bemærkelsesværdige er, at disse mutationer har udviklet sig over en kort periode hos bajau-folket,« udtaler professoren.

Den videnskabelige undersøgelse af bajau-folkets enestående evner inden for fridykning er netop publiceret i det internationale tidsskrift Cell og er blevet til med økonomisk støtte fra blandt andre Danmarks Grundforskningsfond og Lundbeckfonden.