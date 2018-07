Dansk brandmand midt i Sveriges skovbrande: »Man kan mærke, at det betyder noget for dem, at vi er her«

27 danske brandfolk knokler i øjeblikket med at få has på nogle af de massive skovbrande, der i de seneste uger har hærget mange steder i Sverige.

Brandfolkene ankom til et af de mest hærgede områder, Ljusdal Kommune, torsdag aften efter at have tilbagelagt over 1.000 km op gennem Sverige i deres brandkøretøjer.

»Vi begyndte at kunne lugte røgen, da vi var ret tæt på Ljusdal. Det lugter lidt som at være på hyttetur, her er lugten der bare hele tiden, så nu lægger vi ikke mærke til den mere,« fortæller sektionsleder Martin Vendelbo.

Fra danskernes base tæt ved byen Ljusdal kan de se røgen fra de nærliggende skovområder, og de kan holde øje med de brandslukningsfly, der med jævne mellemrum flyver ind over skovene og hælder vand ud over dem.



Allerede kort efter ankomsten torsdag var de første danske brandmænd i aktion.

De har brugt natten på at etablere en vandforsyning til et af de brandhærgede områder i den sydlige del af Ljusdal Kommune og er nu »ved at være godt trætte«, bemærker sektionslederen.

Det er et område, hvor slukningsarbejdet først kunne komme i gang sidst på natten, fordi der er for langt mellem den nærliggende sø og branden til, at brandslukningsudstyr fra almindelige brandbiler har kunnet bruges. Danskerne har derfor sat flere slanger sammen for at kunne føre søvandet hen til branden.

Det er lykkedes og er gået godt, selv om danskerne undervejs også har haft udfordringer. Særligt fordi man er på fremmed territorium og derfor skal passe på ikke at komme til at gå i vejen.

»Vi skal tænke i at finde løsninger selv, så vi ikke går til dem hele tiden, de har nok at se til,« siger Martin Vendelbo.

Stor folkelig opbakning

De seneste dage er adskillige svenskere i de berørte områder blevet evakueret. Det drejer sig bl.a. om de ca. 100 beboere i Kåleböle og beboerne i Finneby, begge byer i Ljusdal Kommune, men også i byer i områderne Jämtland og Gävleborg er blevet tvunget til at forlade deres hjem.

Foruden det danske bidrag - der efter planen skal bistå i tre døgn - har også Norge, Italien og Frankrig sendt hjælp i form af helikoptere og brandslukningsfly. Også Tyskland og Litauen har meldt, at de er klar til at sende hjælp. Samtidig har flere hundrede svenske frivillige meldt sig.

Netop den folkelige opbakning har gjort indtryk på de danske brandfolk, siger Martin Vendelbo, der fortæller, hvordan både organisationer og private kommer forbi med aftensmad, vandflasker osv. til brandfolk, politi og de frivillige.

»Man kan mærke, at det betyder noget for dem, at vi er her. Det er deres måde at vise anerkendelse og takke for den indsats, der bliver lagt. Det ser vi ikke på samme måde i Danmark,« siger han.

Senest Sverige var ramt af massive skovbrande, var i 2014, hvor en storbrand i Västmanland dækkede 14.000 hektar. Denne gang er det dog værre. Sent torsdag aften vurderede myndighederne, at de 57 brande hærgede et areal på 20.000 hektar.