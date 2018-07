Danmarks nye kæmpestore vindmøllepark rejser sig: »Det er et stort skridt«

Den allerførste af 49 kæmpemøller i Danmarks foreløbigt største og næste havmøllepark, Horns Rev 3, har netop fået vingerne på i Nordsøen ud for den jyske vestkyst.

Parken vil dække det årlige elforbrug hos op mod 425.000 danske hjem. Det er første gang i fem år, at der bygges en ny, stor havmøllepark i Danmark.

For Vattenfalls danske landechef, Michael Simmelsgard, er det en milepæl, og det mener han også, at det er for energisystemet i Danmark.

»Vi får nu en markant større elproduktion fra vindmøller. Det er et stort skridt i udviklingen af offshorevind, som har bragt prisen på vindmøllestrøm ned, og de næste vindmølleparker bliver jo blot endnu billigere,« siger han.

»Det betyder, at havvindmøller for alvor bliver en vægtig faktor i en fossilfri fremtid og i elektrificeringen af det danske energisystem.«

Vattenfall er Danmarks største udvikler af havvind og vil investere mere end 20 milliarder i Danmarks grønne omstilling frem mod 2022. Ud over Horns Rev 3 skal Vattenfall opføre de kommende kystnære havmølleparker Vesterhav Syd og Nord ved Søndervig samt Kriegers Flak i Østersøen.

I brancheorganisationen Dansk Industri ser man frem til endnu mere dansk vindenergi til konkurrencedygtige priser.

»Vindproduktion udgør på de bedste dage allerede nu mere end det samlede danske elforbrug. Med det historiske energiforlig i år kan vi se frem til, at vi vil få 100 procent grøn strøm i kontakten over hele året i 2030,« siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Horns Rev 3 vil øge den årlige danske elproduktionskapacitet fra vind med over 12 procent. Møllerne er produceret af MHI Vestas og sejles ud fra Esbjerg Havn. Arbejdet med at installere resten af møllerne forventes at vare til november, og parken ventes i drift i starten af 2019.

/ritzau/