Danmark kan igen sende sårbare flygtninge til Grækenland

København. Efter mere end et års midlertidig pause kan Danmark igen sende sårbare flygtninge tilbage til Grækenland.

Det har Flygtningenævnet afgjort i en række sager, og det sker, til trods for at forholdene i Grækenland er vanskelige, og mange må leve på gaden.

Det skriver Information.

- De flygtninge, der bliver sendt tilbage, kommer til at stå i en svær situation, siger Vassileios Papadopoulos, juridisk chef i organisationen Greek Council for Refugees, til Information.

- Hvis de ikke selv har penge, må de håbe, at de kan finde en organisation, som kan skaffe dem et sted at bo. Ellers sidder de fast, lyder det.

Det drejer sig om flygtninge, som har fået asyl i Grækenland, inden de kom til Danmark. De er samtidig kategoriseret som "særligt sårbare" - eksempelvis fordi de har små børn eller et handicap.

Hvis en flygtning har fået asyl i ét EU-land eksempelvis Grækenland kan man som udgangspunkt efterfølgende ikke få asyl i et andet eksempelvis Danmark. Der er dog undtagelser.

Det er nemlig en betingelse for at sende flygtninge retur til et andet land, at de vil blive "behandlet i overensstemmelse med grundlæggende menneskelige standarder".

I februar 2017 kom Flygtningenævnet i tvivl om, hvorvidt det ville være tilfældet for "særligt sårbare" flygtninge i Grækenland.

Derfor satte nævnet otte verserende sager, svarende til 28 personer, i bero og bad Udenrigsministeriet undersøge forholdene i landet.

Ministeriets undersøgelser viste, at forholdene er svære, og at selv særligt sårbare flygtninge ikke kan vide sig sikre på at sted at bo.

I afgørelserne af de otte sager anerkender Flygtningenævnet, at forholdene i Grækenland lader meget tilbage at ønske.

Men "Flygtningenævnet finder ikke, at de generelle sociale og økonomiske forhold for flygtninge med opholdstilladelse i Grækenland selv om de er vanskelige i sig selv kan medføre", at flygtningene "ikke kan henvises til at tage ophold i Grækenland som første asylland".

/ritzau/