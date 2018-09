Dagbog fra en praktiserende læge: En dag. 27 patienter. 30 receptfornyelser. 20 telefonsamtaler. 20 svar på mail

På grund af lægemangel har over 100.000 danskere i øjeblikket ikke deres egen praktiserende læge. Det er ellers »verdens bedste job« at være praktiserende læge, mener Gitte Vincents. Her beskriver hun en dag i sin lægepraksis i Hvalsø uden for Roskilde.