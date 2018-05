Det gav genklang, da en ung pige fra Kundby i fjor blev dømt for at planlægge terrorangreb mod to danske skoler. Hvordan kunne det gå så galt for den dengang blot 15-årige Natascha? Kunne hun være stoppet før, det kom så vidt? Det er nogle af de spørgsmål, hendes storebror siden har forsøgt at finde svar på.