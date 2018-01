En lånt vodkaflaske til otte millioner blev stjålet fra en bar på Vesterbro: Den russiske ejer »reagerede meget roligt«

»Den smager sgu okay,« siger Brian Ingberg om den flaske vodka, han tirsdag fik stjålet fra sin personlige vodkasamling under Café 33 på Vesterbro i København. En samling, der, ifølge Brian Ingberg, er verdens største.

Man kunne måske forvente en større begejstring fra vodkaentusiasten, for det er angivelig verdens dyreste flaske vodka til en værdi af otte millioner danske kroner, der bare sådan pludselig forsvandt fra hylden mellem en flaske Belvedere og den mindre kendte flaske Ciroc i mængden af 1200 flasker vodka.

To ukendte gerningsmænd skaffede sig adgang til kælderen, hvor de iført maskering lynhurtigt fandt frem til flasken med det pompøse navn Russo Baltique og det ligeså pompøse udseende, der prydes med tre kilo guld og tre kilo sølv foruden et unikt læderbånd med den første Monte Carlo-bil fra 1912.

»Vi er så få nørder, der samler på vodka«.

»Pas på hovedet. Det er klogest at bakke ned,« lyder det fra en af gæsterne i baren, da vi sammen med ejeren Brian Ingberg finder vej ned til et sandt vodkaimperium. Et syn af utallige flasker møder os, og det står i skarp kontrast til stueetagens mere traditionelle barstemning med jukeboks og røg i lokalet.

Brian Ingberg viser stolt kælderen frem, inden han fortæller os om det tyveri, han personligt mener er et stykke bestillingsarbejde, da tyvene vidste, hvad de gik efter og ikke rørte en eneste af de øvrige alkoholholdige flasker.

»Det har højst sandsynligt været en med en nøgle, da de har kørt gitterporten op. Så det er formentlig en tidligere ansat eller en ansat, der har mistet sin nøgle, lånt den ud eller taget en kopi. Det er nok det mest irriterende ved det,« siger han.

Portræt af Brian Ingberg

Heldigvis tog tyvene kun den ene flaske. Uheldigvis var det så »verdens dyreste til otte millioner kroner,« som han forklarer.

Netop den høje pris afføder nysgerrigheden om, hvor og hvordan en caféejer på Vesterbro har fået hænderne i så dyrbare væsker. Men det er der en forklaring på – flasken var nemlig kun til låns. Ejeren er den russiske rigmand og ejer af bilproducenten DARTZ, Leonard Yankelovich.

»Han kontaktede mig med et ønske om, at flasken skulle stå hos mig. Jeg sagde, at jeg ikke havde otte millioner kroner, men pludselig en dag dukkede nogle mænd op, stillede flasken og gik igen. Jeg ringede til ham og spurgte, hvad han havde tænkt sig, hvortil han svarede, at det var det eneste rigtige at stille den hos mig,« siger Brian Ingberg.

Hvorfra kender Leonard Yankelovich dig?

»Vi er så få nørder, der samler på vodka, så det er den vej igennem, han har hørt om mig«.

Den stjålne flaske stod lige her mellem en flaske Ciroc og en flaske Belvedere.

Fordi vodkasamlingen ikke er forsikret, kan Brian Ingberg nu kun håbe, at han selv eller politiet finder frem til gerningsmændene. For i Rusland sidder Leonard Yankelovich nu for alvor uden sin flaske Russo Baltique.

»Det er en lortesituation, men det må vi tage hen ad vejen. Det har jeg ikke snakket med ham om endnu«.

Nu skylder du vel otte millioner kroner væk?

»Det tror jeg sgu ikke. Han er en super fed fyr på alle punkter. Han reagerede meget roligt og mente nok, den skulle dukke op igen,« siger Brian Ingberg.

Han bliver gentagende gange afbrudt af sin telefon. Alle er interesserede i historien, der på mange måder er spektakulær. Ikke mindst fordi flasken har været med i af tv-serien House of Cards, som han fortæller os, inden vi finder vej op fra kælderen og ud af baren på Dybbølsgade 33.

Brian Ingberg er en travl mand. Alle er interesserede i historien om den stjålne flaske vodka.

Berlingske har kontaktet bilproducenten DARTZ, der står bag den dyre vodka. De bekræfter, at flasken, der kun kan erhverves ved samtidig køb af en otte millioner kroner dyr skudsikker SUV, tilhører Leonard Yankelovich og hans virksomhed.

»Fordi Leonard Yankelovich lukkede sit eget vodkamuseum for offentligheden, aftalte han med Brian, at flasken skulle udstilles hos ham. Det er »museumsudveksling«, hvilket er helt almindeligt,« forklarer DARTZ presseansvarlige.

Brian Ingberg har anmeldt tyveriet til Københavns Politi, der, ifølge TV2 Lorry, bekræfter at have modtaget anmeldelsen.