Cybertruslen mod den danske energisektor er meget høj

Den danske energisektor kan blive særdeles hårdt ramt af cyberangreb. Truslen fra kriminelle hackere, der i sidste ende kan true forsyningssikkerheden, er nemlig »meget høj«.

Det vurderer Center for Cybersikkerhed (CFCS) under Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

»CFCS vurderer, at fremmede stater blandt andet har interesse i at stjæle informationer til styrkelse og udvikling af deres egen energisektor eller til brug i en eventuel politisk eller militær konflikt,« skriver CFCS på sin hjemmeside.

Truslen fra cyberkriminalitet mod energisektoren er ligeledes »meget høj«.

»Cyberkriminelle angreb, der har til formål at låse it-netværk og it-infrastruktur, kan i værste fald true forsyningssikkerheden,« står der.

Ifølge CFCS kan kriminelle angribe på flere forskellige måder. En af måderne kaldes ransomangreb. Her bliver ransomware typisk spredt via e-mails eller gennem inficerede hjemmesider, som offeret besøger.

Ransomware åbner en dør til offerets data eller gør systemer utilgængelige, og bagmændene kræver en løsesum for at gøre disse tilgængelige igen.

CFCS nævner også bedrageri som en stigende tendens. Her er formålet at franarre virksomheder og organisationer penge gennem falske anmodninger om pengeoverførelser.

For at udnytte medarbejdernes loyalitet udgiver de kriminelle sig typisk for at være en ledende medarbejder i organisationen. Bedrageri af denne type kaldes derfor også for CEO-fraud eller direktørsvindel.

CEO er en forkortelse for »chief executive officer«, der på engelsk betyder administrerende direktør.

Truslen er ganske alvorlig, mener forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V).

»For mig at se er truslen lige så stor på det her område, som hvis det var en egentlig militær krig, man udkæmpede,« siger han til DR Nyheder.

»For hvis elforsyningen bliver lammet, lammer man kommunikation, sygehuse, trafiklys og meget andet. Det vil forvolde stor skade,« siger han.

