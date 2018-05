CO2-koncentrationen når nye højder

I april nåede Jorden, eller rettere den nedre del af klodens atmosfære, en bekymringsvækkende milepæl.

På det højtliggende Mauna Loa-observatorium på Hawaii målte man for første gang en gennemsnitlig CO 2 -koncentration i luften på 410 ppm over en måned. Ppm står for parts per million, altså 410 CO 2 -molekyler pr. én million luftmolekyler.

Det oplyser det amerikanske Scripps Institution of Oceanography.

410 ppm er ikke blot den højeste værdi, der nogensinde er målt, siden den fremsynede amerikanske kemiker Charles David Keeling i 1958 indledte CO 2 -målinger på observatoriet og dermed dannede grundlaget for den berømte Keeling-kurve.

Det er den højeste koncentration af den problematiske drivhusgas i Jordens atmosfære i mindst 800.000 år, ja, i formentligt mere end 3,5 millioner år.

800.000 år er det tidsrum, hvor man på baggrund af iskerneboringer i Antarktis har kunnet tilbagespore CO 2 -indholdet i Jordens atmosfære.

Men andre forskningsresultater peger på, at vi skal over 3,5 mio. år tilbage og dermed til den geologiske epoke Pliocæn for at finde en tilsvarende høj koncentration af CO 2 i luften.

Dengang var der to-tre grader varmere end i dag, og verdenshavene var cirka 25 meter højere.

I 2013 målte man for første gang på Mauna Loa-observatoriet værdien 400 ppm, og året efter nåede man samme værdi som gennemsnit over en måned. Dermed er den gennemsnitlige koncentrationen af drivhusgassen i luften steget med ti ppm svarende til 2,5 procent på fire år.

Men set i forhold til industrialderens start i midten af 1800-tallet er koncentrationen steget med over 46 procent – fra dengang cirka 280 ppm. Og i forhold til den første Hawaii-måling i 1958 er der tale om en stigning på 30 procent.

Forklaringen er menneskelige aktiviteter.

»Vi bliver ved med at afbrænde fossile brændsler. Kuldioxid bygger sig op i luften. Så enkelt er det helt grundlæggende,« siger den afdøde Charles David Keelings søn, Ralph Keeling, til USA Today.